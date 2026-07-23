jueves 23  de  julio 2026
Fútbol

Mundial 2026 supera las expectativas y deja un balance altamente positivo

El Mundial 2026 cerró con récords de audiencia y asistencia, un alto nivel competitivo y un balance positivo para la FIFA tras el histórico torneo celebrado en Estados Unidos, Canadá y México

Los jugadores españoles celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey en East Rutherford el 19 de julio de 2026.&nbsp;

Los jugadores españoles celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey en East Rutherford el 19 de julio de 2026. 

ANGELA WEISS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, concluyó con un balance ampliamente favorable para la FIFA, que destacó el éxito deportivo, la masiva asistencia a los estadios y las cifras históricas de audiencia, pese a los desafíos logísticos y políticos que rodearon el torneo.

La Copa del Mundo fue la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones. A pesar de las dudas previas sobre el nuevo formato, el campeonato ofreció un alto nivel competitivo y mantuvo el interés de los aficionados hasta la final, en la que España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra para conquistar su segundo título mundial.

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Uno de los grandes indicadores del éxito fue la audiencia televisiva. La transmisión en inglés de la final alcanzó casi 39 millones de espectadores en Estados Unidos, con un pico superior a los 51 millones, convirtiéndose en el partido de fútbol en inglés más visto en la historia del país. Sumando la audiencia de la transmisión en español, el encuentro superó los 60 millones de televidentes en territorio estadounidense.

Las cifras generales también crecieron notablemente. Las emisiones de los 104 partidos promediaron 7,7 millones de espectadores en las plataformas de Fox, más del doble del promedio registrado durante el Mundial de Catar 2022.

La asistencia a los estadios también rompió récords. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que cerca de siete millones de aficionados acudieron a los escenarios y estimó que más de 6.000 millones de personas siguieron el torneo desde sus hogares en todo el mundo.

En el plano deportivo, el formato ampliado no redujo el nivel de la competencia. Selecciones como Cabo Verde y Congo sorprendieron al avanzar a las rondas eliminatorias, mientras Curazao llegó con opciones de clasificar hasta la última jornada de la fase de grupos. Finalmente, las semifinales reunieron a cuatro potencias: España, Argentina, Francia e Inglaterra.

Las condiciones climáticas representaron uno de los principales retos del torneo. Algunos encuentros se disputaron bajo temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados, especialmente en Filadelfia, aunque fenómenos como el humo provocado por los incendios forestales en Canadá no llegaron a afectar la final gracias a un cambio oportuno en las condiciones meteorológicas.

El campeonato tampoco estuvo exento de controversias políticas. La participación de Irán estuvo marcada por problemas de visados y restricciones de viaje, mientras que algunas decisiones arbitrales y disciplinarias generaron debate. Sin embargo, no se registraron incidentes graves relacionados con la seguridad o el control migratorio alrededor de los estadios.

Para Infantino, el torneo marcó un antes y un después en la historia del fútbol.

"Creo que tenemos que inventar un nuevo vocabulario para definir el éxito de este Mundial", afirmó el presidente de la FIFA al cierre de la competición.

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