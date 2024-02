Acuña; que cumplió 26 años de edad en diciembre, logró ser el primer 40/70 (40 vuelacercas y 70 bases robadas) de la historia y además encabezó a todo el beisbol en carreras anotadas (149), imparables (217), OBP (.416), fue segundo en promedio (.337) y tercero en OPS (1.012; líder en el viejo circuito).

El venezolano tuvo la mejor temporada de sus seis disputadas, lo que le valió el título de MVP en el "viejo circuito". Obviamente, la presencia de Acuña al equipo, llena de entusiasmo a un grupo, que ya son candidatos a pelear por el campeonato, junto a los Dodgers de Los Ángeles y Rangers de Texas.

Un deseo para Acuña

Ronald Acuña tiene contrato con los Bravos de Atlanta hasta hasta el invierno de 2029, cuando tenga 31 años de edad, porque el contrato incluye dos opciones del equipo para 2027 y 2028. Sin embargo, la meta principal del venezolano no es precisamente repetir lo hecho en 2023, sino lucir aún más para amarrar una nueva extensión de contrato.

El patrullero hizo saber que quiere pasar el resto de su carrera con los Bravos y también insinuó, de manera no tan sutil, que quiere una extensión de contrato. "No es un secreto que quiero ser un Bravo de por vida. Tengo la esperanza de que podamos lograrlo pronto", dijo Acuña a The Athletic. Eso es claramente Acuña dejando saber que quiere un nuevo contrato.

Atlanta quizás no está desesperado por realizarlo, pues ya tiene "amarrado" de forma "económica" al MVP venezolano. Gracias a la extensión de ocho años por valor de $100 millones que firmó en abril de 2019, es la mayor ganga en el deporte. Atlanta le debe a Acuña solo $17 millones al año desde 2024-26, con opciones de club de $17 millones para 2027 y 2028. Suponiendo que esas sean recogidas, los Bravos le pagarán solo $85 millones por sus temporadas entre 26 y 30 años.

Ahora, si los Bravos cumplen los deseos de Acuña, tendrían que incrementar el valor de su contrato, con una nueva oferta.

Hipotéticamente, agregar ocho años y $300 millones a lo que queda del contrato actual de Acuña lo llevaría hasta su temporada de 38 años con $37.5 millones al año, y sería el segundo valor promedio anual más alto para un jugador de posición en la historia, sólo detrás de los $40 millones al año de Aaron Judge. Sería el quinto período con mayor valor medio anual.

Ocho años y $300 millones además del contrato actual de Acuña serían 13 años y $385 millones en total, cubriendo sus temporadas de 26 a 38 años.

Aunque claro, todo esto es una hipótesis, ya que aún no existen noticias confirmadas, de que el equipo esté negociando una extensión con Acuña.