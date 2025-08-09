sábado 9  de  agosto 2025
Fútbol

El nuevo templo del Inter Miami toma forma y se levanta con una estela de campeón

Las obras en el Miami Freedom Park avanzan a gran ritmo y el diseño de la futura casa rosanegra lo hicieron los mismos arquitectos del estadio donde Messi se consagró campeón del mundo en Catar 2022

Vista de cómo quedará el nuevo estadio del Inter Miami con capacidad para 25.000 aficionados.

Vista de cómo quedará el nuevo estadio del Inter Miami con capacidad para 25.000 aficionados.

Por Luis F. Sánchez

La construcción del estadio del Inter Miami marcha de acuerdo al calendario y dentro de un año será la casa de los rosanegros.

En una visita organizada para la prensa por el club surfloridano se pudieron apreciar los avances de la obra: las tribunas ya han sido levantadas, la parte del concreto ya está casi terminada y dentro de algunas semanas empezará la colocación del techo sobre las tribunas.

Lee además
Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.
Fútbol

Rodrigo De Paul listo para su debut en la MLS: Inter Miami enfrenta a Orlando City en el derbi de Florida
Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.
Fútbol

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres en cuartos de final, todos los cruces y resultados

Ya están terminadas las 48 columnas donde se pondrán los cables que sostendrán la canopy, al igual que el Hard Rock Stadium para cubrir las tribunas mas no la cancha.

“Poner ese techo será un trabajo de alta precisión”, comentó Javier Alvarez, vicepresidente asociado del Miami Freedom Park. “El techo y los cables deberán ser subidos y colocados sobre las 48 torres al mismo tiempo”.

Falta terminar los interiores del estadio, las suites, las salas de prensa y transmisiones. La cancha será dejada para el último.

“En este momento el piso está a siete pulgadas sobre el mar”, reveló Alvarez. “Y al final subirá dos pulgadas más para poner en ese espacio las instalaciones hidraúlicas y el césped”.

La suma de lo mejor

Chris Allen, vicepresidente de experiencia y estrategia del fanático, afirmó que desde hace seis años trabajan en este proyecto.

“Durante todo este tiempo hemos recorrido estadios en Estados Unidos y en el extranjero”, informó Allen. “Hemos reunido la mayor cantidad de detalles posibles para darle la mejor experiencia al aficionado cuando venga a esta casa a ver un partido”.

Será un estadio inteligente y para ello, semanas atrás, Inter Miami firmó un acuerdo con Hewlett Packard Enterprise para contar con la más innovadora tecnología. De esta manera los aficionados podrán contar con un servicio personalizado e interactivo.

Allen señaló que en Europa los aficionados llegan a los estadio por transporte público y para el nuevo estadio del Inter Miami habrá una solución mixta.

“Tendremos estacionamiento para 5.000 vehículos”, adelantó el ejecutivo. “Los fans, sin embargo, podrán llegar fácilmente a tráves del Terminal del Aeropuerto, donde está el Metrorail, los buses y el TriRail”.

Será una gran diferencia, porque el nuevo estadio estará a unas cinco cuadras de un centro principal de transporte público, mientras llegar al Chase Stadium en Fort Lauderdale en transporte público es una odisea.

Diseño de campeón

A Lionel Messi, Rodrigo de Paul y a todos los aficionados en general debe darles una buena onda que la compañía de arquitectos Manica, que diseñó el nuevo estadio del Inter Miami, también es la que hizo los trazos del Lusail Stadium donde Argentina se consagró campeón del mundo en Catar 2022.

Manica se especializa en grandes proyectos y diseñó el nuevo Camp Nou del FC Barcelona y el Wembley Stadium, conocido como la catedral del fútbol.

La compañía de Miami Arquitectónica trazó el plan maestro del Miami Freedom Park sobre un terreno de 131 acres, de los cuales 58 serán dedicados a areas verdes.

Ahí se levantará el nuevo estadio -cuyo nombre está por definir-, canchas de fútbol, tres hoteles, tiendas y un auditorio con capacidad para 5.000 personas.

Arquitectónica colaboró con Manica para la creación de un estadio multipropósito.

La respuesta del público hasta ahora ha sido espectacular.

“Tenemos tres niveles de suites y las Platinium Level, que son 10 en total y cada una tiene capacidad para nueve personas, ya han sido vendidas”, dijo Valeria Ortega, ejecutiva del servicio de membrecías. “La magnifica campaña de Inter Miami en el Mundial de Club impulsó en gran forma la venta de abonos”.

Las Platinium Level son las suites que se ubican en la parte más alta del estadio. Luego hay una hilera de 25 suites en el medio llamadas las Executives Suites. Y después 18 al lado de la cancha. Estas suites tienen capacidad para 14 personas.

Hay cierto grado de emoción al ver el esfuerzo y la dedicación que ponen miles de personas para construir el templo que congregará a una feligrecía dispuesta a participar en un sueño casi religioso.

Temas
Te puede interesar

Rodrigo De Paul se estrena con gol en Inter Miami y la gran duda es si Messi estará en cuartos de final

Inter Miami se mete a los cuartos de final de la Leagues Cup, incluso sin Messi

Descartan posible firma de internacional inglés con el Inter Miami: "No hay manera"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Iván Simonovis, detective criminalista y consultor penal venezolano.
VENEZUELA

Iván Simonovis: Aumento de recompensa por la cabeza de Maduro "desata paranoia en el régimen"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Inmigrantes en la frontera. 
INMIGRACIÓN

¿Cuánto cuesta ser libre? Cubano adeuda medio millón por no acatar orden de deportación

En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

Por Graciana Álvarez
Patrullas policiales del condado de Fulton bloquean la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo en Atlanta, Georgia, el 8 de agosto de 2025. 
SUCESOS

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta

La Hababa, Cuba. 
TESTIMONIO

Repatriado desde Alemania a Cuba: "Me arrepiento profundamente de volver"

Imagen referencial. 
SUCESOS

Tiroteo en Times Square, Nueva York, deja a tres personas heridas

Liga Antidifamación revela deficiencias en acciones estatales para combatir el antisemitismo.
EN DATOS

Liga Antidifamación revela deficiencias en acciones estatales para combatir el antisemitismo