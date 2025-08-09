El nuevo templo del Inter Miami toma forma y se levanta con una estela de campeón

Vista de cómo quedará el nuevo estadio del Inter Miami con capacidad para 25.000 aficionados.

La construcción del estadio del Inter Miami marcha de acuerdo al calendario y dentro de un año será la casa de los rosanegros.

En una visita organizada para la prensa por el club surfloridano se pudieron apreciar los avances de la obra: las tribunas ya han sido levantadas, la parte del concreto ya está casi terminada y dentro de algunas semanas empezará la colocación del techo sobre las tribunas.

Ya están terminadas las 48 columnas donde se pondrán los cables que sostendrán la canopy, al igual que el Hard Rock Stadium para cubrir las tribunas mas no la cancha.

“Poner ese techo será un trabajo de alta precisión”, comentó Javier Alvarez, vicepresidente asociado del Miami Freedom Park. “El techo y los cables deberán ser subidos y colocados sobre las 48 torres al mismo tiempo”.

Falta terminar los interiores del estadio, las suites, las salas de prensa y transmisiones. La cancha será dejada para el último.

“En este momento el piso está a siete pulgadas sobre el mar”, reveló Alvarez. “Y al final subirá dos pulgadas más para poner en ese espacio las instalaciones hidraúlicas y el césped”.

La suma de lo mejor

Chris Allen, vicepresidente de experiencia y estrategia del fanático, afirmó que desde hace seis años trabajan en este proyecto.

“Durante todo este tiempo hemos recorrido estadios en Estados Unidos y en el extranjero”, informó Allen. “Hemos reunido la mayor cantidad de detalles posibles para darle la mejor experiencia al aficionado cuando venga a esta casa a ver un partido”.

Será un estadio inteligente y para ello, semanas atrás, Inter Miami firmó un acuerdo con Hewlett Packard Enterprise para contar con la más innovadora tecnología. De esta manera los aficionados podrán contar con un servicio personalizado e interactivo.

Allen señaló que en Europa los aficionados llegan a los estadio por transporte público y para el nuevo estadio del Inter Miami habrá una solución mixta.

“Tendremos estacionamiento para 5.000 vehículos”, adelantó el ejecutivo. “Los fans, sin embargo, podrán llegar fácilmente a tráves del Terminal del Aeropuerto, donde está el Metrorail, los buses y el TriRail”.

Será una gran diferencia, porque el nuevo estadio estará a unas cinco cuadras de un centro principal de transporte público, mientras llegar al Chase Stadium en Fort Lauderdale en transporte público es una odisea.

Diseño de campeón

A Lionel Messi, Rodrigo de Paul y a todos los aficionados en general debe darles una buena onda que la compañía de arquitectos Manica, que diseñó el nuevo estadio del Inter Miami, también es la que hizo los trazos del Lusail Stadium donde Argentina se consagró campeón del mundo en Catar 2022.

Manica se especializa en grandes proyectos y diseñó el nuevo Camp Nou del FC Barcelona y el Wembley Stadium, conocido como la catedral del fútbol.

La compañía de Miami Arquitectónica trazó el plan maestro del Miami Freedom Park sobre un terreno de 131 acres, de los cuales 58 serán dedicados a areas verdes.

Ahí se levantará el nuevo estadio -cuyo nombre está por definir-, canchas de fútbol, tres hoteles, tiendas y un auditorio con capacidad para 5.000 personas.

Arquitectónica colaboró con Manica para la creación de un estadio multipropósito.

La respuesta del público hasta ahora ha sido espectacular.

“Tenemos tres niveles de suites y las Platinium Level, que son 10 en total y cada una tiene capacidad para nueve personas, ya han sido vendidas”, dijo Valeria Ortega, ejecutiva del servicio de membrecías. “La magnifica campaña de Inter Miami en el Mundial de Club impulsó en gran forma la venta de abonos”.

Las Platinium Level son las suites que se ubican en la parte más alta del estadio. Luego hay una hilera de 25 suites en el medio llamadas las Executives Suites. Y después 18 al lado de la cancha. Estas suites tienen capacidad para 14 personas.

Hay cierto grado de emoción al ver el esfuerzo y la dedicación que ponen miles de personas para construir el templo que congregará a una feligrecía dispuesta a participar en un sueño casi religioso.