Rodrigo De Paul listo para su debut en la MLS: Inter Miami enfrenta a Orlando City en el derbi de Florida

El esperado derbi de Florida entre Inter Miami y Orlando City promete emociones fuertes este domingo, con el debut en la MLS de Rodrigo De Paul

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.

LEONARDO FERNÁNDEZ / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El esperado derbi de Florida entre Inter Miami y Orlando City promete emociones fuertes este domingo, con el debut en la MLS de Rodrigo De Paul, el ex Atlético de Madrid que ya está marcando diferencia en su nuevo equipo.

Tras brillar en la Leagues Cup con un gol y tres asistencias en sus primeros tres partidos, De Paul se perfila como la gran figura del equipo de Javier Mascherano, especialmente ante la probable ausencia de Lionel Messi, quien sigue recuperándose de una lesión muscular leve.

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.
Rodrigo De Paul #7 y Luis Suárez del Inter Miami CF celebran tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y los Pumas de la UNAM en el Chase Stadium el 6 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
“Tres partidos en siete días, con esa energía y predisposición después de vacaciones… Le agradecí por el esfuerzo”, elogió Mascherano sobre el rendimiento del campeón del mundo.

Messi, duda para el derbi

Aunque aún no está descartado, Messi, de 38 años, no estuvo presente en el triunfo 3-1 ante Pumas y su evolución marcará si puede volver este domingo. Su baja abre la puerta para que De Paul asuma el rol protagónico en un duelo clave por la Conferencia Este.

Inter Miami llega al clásico en quinto lugar con 42 puntos, solo uno por delante de Orlando City, que ha disputado tres partidos más. Orlando viene de aplastar 5-1 a Necaxa, con triplete de Luis Muriel y doblete del argentino Martín Ojeda.

“Luis demostró su calidad, es lo que necesitamos”, señaló el técnico de Orlando, Óscar Pareja.

Histórico reñido y tabla al rojo vivo

La rivalidad entre Miami y Orlando suma ya 14 enfrentamientos oficiales: 6 victorias para Orlando, 4 para Inter y 4 empates. Además de la rivalidad, el partido puede tener impacto directo en la lucha por los Playoffs de la MLS, con Philadelphia liderando la Conferencia Este con 50 puntos y enfrentando a Toronto este sábado.

Son Heung-Min y Thomas Müller llegan a la MLS

La jornada 28 de la MLS 2025 también marcará el posible debut de dos grandes fichajes internacionales:

Son Heung-Min (ex Tottenham), presentado oficialmente por Los Angeles FC, que enfrentará a Chicago Fire.

Thomas Müller (ex Bayern Múnich), refuerzo estelar de Vancouver Whitecaps, que jugará ante San José Earthquakes.

Ambos jugadores están a la espera de la aprobación final de sus visas de trabajo para debutar con sus nuevos clubes.

Cierre de jornada con LA Galaxy vs Seattle Sounders

El fin de semana cerrará con un enfrentamiento de alto voltaje entre el campeón LA Galaxy y Seattle Sounders. Galaxy necesita sumar si quiere mantenerse en la pelea por la postemporada, mientras que Sounders buscará consolidar su gran momento tras liderar la MLS en la Leagues Cup.

