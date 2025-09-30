El venezolano Carlos Mendoza continuará como mánager de los Mets en 2026

El mánager Carlos Mendoza #64 de los Mets de Nueva York observa desde el dugout la quinta entrada del partido de la MLB contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field el 5 de mayo de 2025 en Phoenix, Arizona. El estratega venezolano cree que es momento de saber qué sucede con Juan Soto

El venezolano Carlos Mendoza fue ratificado como mánager de los Mets de Nueva York para la temporada 2026, según confirmó este lunes el gerente general David Stearns, un día después de que el equipo quedara eliminado de la contienda por la postemporada tras caer en el último juego de la campaña ante los Marlins.

Stearns aseguró que Mendoza seguirá al frente del club, aunque adelantó que en los próximos días se evaluará el futuro del resto del cuerpo técnico. “Tomaremos decisiones sobre los coaches la próxima semana después de una evaluación completa”, señaló.

Carlos Mendoza y Miguel Cairo Carlos Mendoza (izq), mánager de los Mets de Nueva York, y Miguel Cairo, dirigente de los Nacionales de Washington, posan para una foto previo al primer duelo entre timoneles venezolanos en las Grandes Ligas, el 19 de agosto de 2025. JESS RAPFOGEL / Getty Images vía AFP

El regreso de Mendoza, que a muchos parecía seguro hace algunos meses, se puso en duda tras la segunda mitad de temporada 2025, en la que el equipo pasó de ser contendiente sólido a quedarse corto en la lucha por los playoffs.

En 2024, el mánager venezolano guio de manera sorpresiva a los Mets hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Y en 2025, a partir del 12 de junio, Nueva York tuvo el mejor récord de las Grandes Ligas con 45-24 y una ventaja de 5.5 juegos sobre los Filis en el Este de la Liga Nacional. Sin embargo, en sus últimos 93 partidos registraron un pobre balance de 38-55, terminando con marca global de 83-79.

A pesar de la irregularidad, los Mets llegaron con opciones de clasificar al último día de la temporada, antes de que la derrota frente a Miami cerrara su campaña.

Carlos Mendoza tiene contrato vigente por un año más con Nueva York y el club mantiene además una opción para el 2027.