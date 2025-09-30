Entrenador del Barcelona le da un "Baño de realidad " a Lamine Yamal

El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick , avisó este martes a Lamine Yamal de que debe esforzarse aún más porque "no vale" sólo con el talento, después de reconocer que es "un jugador excepcional".

"Esto de 'súper, súper, súper' no me gusta. Es un jugador excepcional, pero tenemos a más jugadores así. Tiene 18 años y para mí debe centrado también en trabajar mucho", subrayó Flick en la rueda de prensa previa al choque de Champions ante el París Saint-Germain.

"Con su talento puede llegar a un nivel muy alto, pero para alcanzar el siguiente punto, uno o dos escalones más, tiene que trabajar duro. No vale con el talento", incidió el preparador alemán, sobre el internacional español que quedó segundo en el premio Balón de Oro, tras el delantero francés Ousmane Dembelé.

Yamal regresó de una lesión en el inglés el domingo contra la Real Sociedad en La Liga y creció en el segundo gol, el de la victoria (2-1), un minuto después de entrar desde el banquillo.

Contra el ofensivo equipo del PSG de Luis Enrique, Flick exigió que Yamal y sus compañeros se concentran cuando los campeones franceses tengan la posesión. "No se trata solo de jugar con el balón, también de defensor", precisó Flick.

El entrenador azulgrana alabó también tanto a los jugadores del PSG como a su técnico Luis Enrique.

"Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero sabemos que es mucho trabajo y el camino largo. Mañana (miércoles) tendremos un rival impresionante delante, que fue el mejor la temporada pasada y que tiene a jugadores fantásticos ya un entrenador de primera clase. Es un gran reto", afirmó.

Respecto a Marcus Rashford, Flick aseguró que el atacante inglés "tiene mucha confianza" después de los dos tantos que escribió en Newcastle en el estreno del equipo culé en la Liga de Campeones.

"No es fácil venir de la Premier y jugar en LaLiga, todo es diferente. Está haciendo un gran trabajo", aseveró.

