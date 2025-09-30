martes 30  de  septiembre 2025
Fútbol

Entrenador del Barcelona le da un "Baño de realidad " a Lamine Yamal

El técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick, avisó este martes a Lamine Yamal de que debe esforzarse aún más porque "no vale" sólo con el talento

El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.

El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.

JAIME REINA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, avisó este martes a Lamine Yamal de que debe esforzarse aún más porque "no vale" sólo con el talento, después de reconocer que es "un jugador excepcional".

"Esto de 'súper, súper, súper' no me gusta. Es un jugador excepcional, pero tenemos a más jugadores así. Tiene 18 años y para mí debe centrado también en trabajar mucho", subrayó Flick en la rueda de prensa previa al choque de Champions ante el París Saint-Germain.

Lee además
El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Barcelona remonta ante la Real Sociedad y se pone líder en el regreso de Yamal
El español Sergio Busquets, del Inter Miami, patea el balón durante un partido ante el Toronto FC, el 27 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Para Sergio Busquets, su retiro obedece a la "ley del fútbol"

"Con su talento puede llegar a un nivel muy alto, pero para alcanzar el siguiente punto, uno o dos escalones más, tiene que trabajar duro. No vale con el talento", incidió el preparador alemán, sobre el internacional español que quedó segundo en el premio Balón de Oro, tras el delantero francés Ousmane Dembelé.

Yamal regresó de una lesión en el inglés el domingo contra la Real Sociedad en La Liga y creció en el segundo gol, el de la victoria (2-1), un minuto después de entrar desde el banquillo.

Contra el ofensivo equipo del PSG de Luis Enrique, Flick exigió que Yamal y sus compañeros se concentran cuando los campeones franceses tengan la posesión. "No se trata solo de jugar con el balón, también de defensor", precisó Flick.

El entrenador azulgrana alabó también tanto a los jugadores del PSG como a su técnico Luis Enrique.

"Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero sabemos que es mucho trabajo y el camino largo. Mañana (miércoles) tendremos un rival impresionante delante, que fue el mejor la temporada pasada y que tiene a jugadores fantásticos ya un entrenador de primera clase. Es un gran reto", afirmó.

Respecto a Marcus Rashford, Flick aseguró que el atacante inglés "tiene mucha confianza" después de los dos tantos que escribió en Newcastle en el estreno del equipo culé en la Liga de Campeones.

"No es fácil venir de la Premier y jugar en LaLiga, todo es diferente. Está haciendo un gran trabajo", aseveró.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Fijan fecha para el primer "Clásico" de la temporada entre el Real Madrid y el Barcelona

¿Por qué el Barcelona sigue sin poder jugar en su remodelado Camp Nou?

Entrenador del Barcelona sobre Lamine Yamal: "No haber ganado el Balón de Oro es una motivación"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Maduro decreta "estado de conmoción", la respuesta al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"
Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU

Imagen referencial. 
BUENA NOTICIA

Salario mínimo en Florida alcanza los $14 por hora en penúltimo aumento hacia meta de $15

Ambulancia especializada, llamada Unidad Móvil de Tratamiento de Accidentes Cerebrovasculares. (IMAGEN REFERENCIAL)
EN LOS TRIBUNALES

Condenan hospital de Tampa a $70,8 millones por negligencia en derrame cerebral