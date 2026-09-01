El venezolano Ethan Salas, la gran promesa de los Padres, será llamado a las Grandes Ligas

El venezolano Ethan Salas #14 de los Padres de San Diego, equipo de la Liga Nacional, calienta en el Citizens Bank Park el 12 de julio de 2026 en Filadelfia, Pensilvania.

Los San Diego Padres han considerado a Ethan Salas como su receptor del futuro desde el momento en que lo contrataron. Ese futuro comenzará este martes por la noche en Cincinnati.

Salas, principal prospecto de los Padres y número 23 de MLB Pipeline entre los mejores prospectos de todo el béisbol, será ascendido al equipo de Grandes Ligas este martes, coincidiendo con la ampliación de los rosters a 28 jugadores, según confirmaron fuentes a MLB.com. El club todavía no ha hecho oficial el movimiento.

El receptor venezolano, de apenas 20 años, podría hacer historia si aparece detrás del plato. De hacerlo, se convertiría en el jugador más joven en atrapar en un partido de Grandes Ligas desde Iván Rodríguez en 1991.

Salas fue uno de los pocos prospectos que el gerente general A.J. Preller decidió conservar durante las distintas operaciones realizadas por los Padres en las últimas temporadas. Poco antes de la fecha límite de cambios de este año, San Diego lo ascendió a Triple-A El Paso, donde respondió con un impresionante promedio de bateo de .326 y un OPS de .949 durante el último mes.

Además de su producción ofensiva, Salas es considerado uno de los receptores defensivamente más avanzados de las Ligas Menores. Sin embargo, todavía no está claro cuánto utilizarán los Padres sus habilidades detrás del plato.

El equipo cuenta actualmente con Luis Campusano y Freddy Fermin como su dupla principal de receptores, y ambos han tenido un rendimiento mayormente sólido durante la segunda mitad de la temporada. Por ello, todo apunta a que el manager Craig Stammen continuará confiando en ellos como sus principales opciones.

El venezolano Ethan Salas firma con los Padres de San Diego Twitter: @JesseSanchezMLB

Ethan Salas llega como una pieza de profundidad

La mayor necesidad de Salas está relacionada con su capacidad para aportar desde el banquillo y con su bate zurdo. Luis Rengifo y Gavin Sheets ingresaron recientemente a la lista de lesionados, mientras que los Padres anunciaron el lunes que Rengifo se perderá el resto de la temporada debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Salas ya estaba en los planes de San Diego para recibir una oportunidad en septiembre, pero las lesiones hicieron evidente que era el jugador que mejor encajaba en el roster actual.

El venezolano puede convertirse en una amenaza zurda desde el banquillo o incluso actuar como parte de un pelotón en el puesto de bateador designado junto a jugadores como Austin Hays.

Su llegada también permitirá a los Padres manejar con mayor flexibilidad a sus receptores. San Diego podrá recurrir a Salas como bateador emergente cuando sea necesario y utilizar a Campusano como bateador designado ante lanzadores zurdos, dejando a Salas como respaldo detrás del plato.

Salas no asumirá el puesto de receptor titular de manera permanente, pero se espera que tenga oportunidades de juego y que incluso pueda abrir algunos encuentros como catcher.

Un camino complicado hasta las Grandes Ligas

Salas fue considerado el mejor prospecto de la clase internacional de 2023 y los Padres aceleraron su desarrollo desde muy joven. Sin embargo, su camino hacia las Grandes Ligas no fue sencillo.

El receptor tuvo dificultades importantes en sus primeras experiencias en los niveles superiores de las Ligas Menores, en buena medida por competir contra jugadores considerablemente mayores que él.

Su temporada 2025 prácticamente se perdió por completo debido a una reacción de estrés en la espalda. Como consecuencia, Salas cayó posiciones en numerosos rankings de prospectos.

Este año, sin embargo, comenzó rápidamente su ascenso nuevamente gracias a una temporada extraordinaria.

Más allá de sus estadísticas, sus decisiones en el swing y la calidad de sus contactos han destacado de manera notable, lo que ha convencido a los Padres de que su recuperación no es producto de una racha pasajera.

La organización claramente confía en su potencial. El último jugador más joven que los Padres tuvieron en su roster fue Fernando Tatis Jr., en 2019.

San Diego nunca ha ocultado sus expectativas respecto a Salas ni su intención de convertirlo en una pieza fundamental de su futuro.

Ahora, ese futuro llega antes de lo previsto y en uno de los momentos más importantes de la temporada: Ethan Salas se incorporará a los Padres en plena lucha por los playoffs.