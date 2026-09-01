martes 1  de  septiembre 2026
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Ronaldo y Roberto Carlos compran pequeño club de fútbol en Brasil

Fundado en 1913, el Internacional de Limeira, ahora propiedad de los astros, disputa la tercera división en Brasil y ocupa la quinta casilla del torneo

La exestrella del fútbol brasileño, Ronaldo, saluda a la multitud durante un juego amistoso entre el Flamengo y el Inter de Milán, el 15 de diciembre de 2024.

La exestrella del fútbol brasileño, Ronaldo, saluda a la multitud durante un juego amistoso entre el Flamengo y el Inter de Milán, el 15 de diciembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BRASILIA.- El Inter de Limeira, un pequeño club del interior de Sao Paulo, anunció este lunes la venta del 80% de sus acciones a un grupo de inversionistas que incluye a los excampeones mundiales Roberto Carlos y Ronaldo.

Fundado en 1913, el Internacional de Limeira disputa la tercera división del fútbol brasileño y ocupa la quinta casilla del torneo.

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La venta "marca el inicio de una nueva etapa en la historia" de este equipo de una ciudad de unos 340.000 habitantes, celebró el club en un comunicado, sin informar el precio de la transacción.

Ronaldo y Roberto Carlos fueron parte de la selección brasileña en el último de sus cinco campeonatos mundiales, en Corea del Sur y Japón 2002.

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La negociación para comprar el Inter de Limeira comenzó en diciembre y culminó este lunes con su aprobación en una asamblea general extraordinaria del club.

Además de los exjugadores, uno de los nuevos socios del Inter es Enrico Ambrogini, director de operaciones del Cruzeiro durante la etapa de Ronaldo como accionista del club (2021-2024).

Con Ronaldo como máximo accionista, el Cruzeiro tuvo una drástica reestructuración financiera para evitar la quiebra y subió a primera división.

En España, el exgoleador fue propietario del Real Valladolid (2018-2025), en un ciclo, por el contrario, marcado por altibajos.

En julio, Roberto Carlos comentó que buscaba comprar el Inter para desarrollar nuevos talentos capaces de llegar a la selección brasileña.

Equipos como Flamengo y Palmeiras han sido dominantes en los últimos años en la Copa Libertadores y Brasil sigue siendo el mayor exportador de talento hacia el fútbol europeo.

Pero fracasos sucesivos en el Mundial han puesto en debate el sistema de formación de jugadores de este país.

Flick baña en elogios a Gabriel Jesus

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, considera que el brasileño del Arsenal, Gabriel Jesus, que debería fichar el martes por el club azulgrana, es un "delantero top".

Gabriel Jesus, de 29 años, vio desde el palco del Camp Nou la victoria del Barça por 5-2 sobre el Rayo Vallecano en la tercera fecha de LaLiga este lunes, a la espera de que se haga oficial su traspaso.

"Para mí es un delantero top y, por supuesto, para nosotros es muy importante. Puede aportarnos muchas cosas y estoy muy contento de que esté aquí", dijo Flick a DAZN tras el partido.

Gabriel Jesus sería la alternativa a Julián Álvarez, el delantero argentino del Atlético de Madrid, por el que el Barça hizo una oferta, topándose con la rotunda negativa del conjunto rojiblanco.

FUENTE: AFP

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