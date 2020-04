El legendario jugador se despidió con una actuación de 15 puntos, los dos últimos en tiros libres, cuatro rebotes y cuatro asistencias en 28 minutos para redondear una campaña de 20 tantos, 6.1 rebotes y 3.8 rebotes.

A 1:44 para el final, Jordan fue retirado del partido mientras recibía una gran ovación por parte de los seguidores de los 76ers, para así ponerle punto final a una carrera que incluyó entre sus logros seis títulos de NBA, cinco premios de Jugador Más Valioso, 14 selecciones a Juegos de Estrellas, 10 títulos de mejor anotador y dos preseas doradas en los Juegos Olímpicos de 1984 y 1992.

ESCUCHA los mejores shows de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Michael Jordan’s final game in the NBA full of fanfare and excitement | ESPN Archives