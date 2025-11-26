En Inglaterra se burlan del desaparecido Lamine Yamal en la derrota del Barcelona

El delantero español #10 del Barcelona, Lamine Yamal, calienta antes del partido de la fase liguera de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Barcelona en Stamford Bridge, Londres, el 25 de noviembre de 2025.

El FC Barcelona sufrió una de sus derrotas más duras de la temporada al caer 3-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge, un resultado que dejó en evidencia las fragilidades del equipo y, especialmente, la mala noche de Lamine Yamal , quien llegaba al encuentro reforzado por una serie de declaraciones que terminaron volviéndose en su contra.

El joven ’10’ azulgrana, que venía de afirmar sentirse “renovado” y “como antes otra vez”, tuvo una actuación completamente opuesta a sus palabras. Lejos de liderar al equipo, Lamine quedó anulado durante todo el partido, sin peso en ataque y superado física y tácticamente por un Chelsea muy superior.

Marc Cucurella —compañero suyo en la selección española— fue el encargado de frenarle, firmando un partido sobresaliente que le valió el MVP del encuentro. Yamal, en cambio, pasó desapercibido, sin influencia en el juego y sin capacidad para desequilibrar.

La prensa inglesa se burla de Yamal

El contraste entre sus declaraciones previas y su rendimiento alimentó el foco mediático, especialmente en Inglaterra, donde los principales periódicos no perdonaron su discreto partido.

The Times tituló: “¿Lamine quién?”, destacando la actuación del brasileño Estevão Willian, la gran figura del encuentro.

Daily Mail señaló: “Lamine Yamal no logra brillar en una noche miserable”, ensalzando el nivel de Estevão e incluso comparándolo con Messi y Ronaldinho.

The Telegraph y The Guardian coincidieron en que el joven del Chelsea “eclipsó” a Yamal.

The Sun habló directamente de “humillación” blaugrana y de un Yamal “atormentado dentro y fuera de la cancha”.

La crítica fue unánime: el prometedor extremo azulgrana no respondió en una noche clave.

Las palabras que hoy pesan más

Días antes del partido, Lamine había señalado que se sentía recuperado, motivado y con energías renovadas tras superar un periodo complicado marcado por la pubalgia y varios episodios extradeportivos. Venía de buenas actuaciones frente a Brujas, Celta y Athletic Club, lo que parecía anunciar una recuperación real de su nivel.

Pero en Stamford Bridge, esas palabras quedaron desmentidas por su rendimiento. Como ya ocurriera antes en el clásico —cuando declaraciones más polémicas precedieron otra mala noche—, la narrativa volvió a volverse en su contra.

Un golpe duro para un Barça en crisis

La derrota no solo deja tocado a Lamine Yamal, sino que complica seriamente el futuro del Barcelona en la Champions, evidenciando una vez más los problemas del equipo para competir en grandes escenarios europeos. La necesidad de recuperar sensaciones y regularidad es urgente, especialmente para un jugador llamado a liderar el proyecto.