martes 20  de  octubre 2026
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En medio de críticas, Mourinho recuerda que ningún jugador es "intocable"

El técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, aseguró que siempre se fija en el rendimiento de cada jugador a la hora de formular su estrategia

El director técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante una práctica del equipo, el 24 de julio de 2026.

El director técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante una práctica del equipo, el 24 de julio de 2026.

JAVIER SORIANO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, consideró este martes que ningún jugador es "intocable", sino que siempre se fija en el rendimiento de cada uno.

"Lo único intocable es el escudo" del Real Madrid, afirmó 'Mou' en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones contra el Leipzig.

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Mourinho se expresó así al ser preguntado por si el puesto de Vinicius podría verse amenazado por el joven marfileño Yan Diomande, cuando el brasileño vuelva a jugar tras sus cuatro partidos de sanción en LaLiga.

"No me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace a los jugadores intocables no es su estatus, no es el brazalete, no son los años que lleve en el club, no es cuánto se ha pagado por él", afirmó Mourinho.

"Lo que hace a un jugador intocable es su rendimiento en el campo", añadió el técnico luso, que también confirmó que Vinicius jugará contra el Leipzig el miércoles en el Santiago Bernabéu.

El brasileño está limitado a jugar los partidos europeos hasta cumplir sus cuatro duelos de suspensión en el campeonato doméstico.

Sin él, Diomande fue titular y brilló el domingo en la goleada 4-1 al Sevilla.

Mourinho no quiso adelantar si el marfileño jugará el miércoles contra su antiguo equipo, al que abandonó el pasado verano por el club merengue.

"Todos saben que Vinicius es un extremo izquierdo. Puedo ponerlo a veces en otra posición, pero básicamente es un extremo izquierdo y es la única cosa que puedo confirmar", añadió.

Mucho por hacer

Mourinho admitió que hay "mucho trabajo por hacer" para estar en el lugar donde querría, pero recordó que no es "un entrenador cabezón" y que está abierto a nuevas ideas.

El técnico del Real Madrid evitó también hablar de favoritismo para ganar la Liga de Campeones.

"Es muy pronto. En este momento, el objetivo no es ganar la Champions, el objetivo es clasificar" para la fase eliminatoria, quedando entre los ocho primeros y evitar así el play-off de acceso a octavos, afirmó Mourinho.

Una tercera victoria en tres partidos de Champions sería, además, una inyección de moral de cara al clásico liguero contra el Barcelona del domingo.

"Desde mi experiencia, lo importante es enfocarse en el siguiente partido, porque si ganamos mañana eso nos ayuda al partido del fin de semana", dijo el defensor merengue, Ibrahima Konaté.

FUENTE: AFP

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