Entre viejas y nuevas estrellas se llenan de NBA los Juegos Olímpicos

VÍCTOR WEMBANYAMA

El hijo pródigo del baloncesto francés de 7 pies 4 pulgadas (2,24 metros) regresa a un gran escenario, ahora como Novato del Año de la NBA.

Wembanyama dejó la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos en junio pasado tras ser elegido primero en el draft por los San Antonio Spurs.

Su altísimo potencial se exhibió durante una temporada destacada, incluso con unos Spurs que tuvieron una foja de 22-60. Promedió 21,4 puntos y 10,6 rebotes, además de liderar la liga con 3,6 tapones por partido.

El último partido oficial de Wembanyama en Francia fue una derrota para su club, Metropolitans 92, lo que completó una barrida en los playoffs nacionales.

El próximo debería ser el 27 de julio, cuando Francia inicie su fase de grupos en los Juegos con tres partidos en Lille, a unos 230 kilómetros (140 millas) de París. Wembanyama y compañía se enfrentarán a Brasil, que recién selló su pasaje olímpico. Francia también se enfrenta a Japón y a la campeona del mundo Alemania.

París espera el regreso de Wemby a la capital el 6 de agosto para los cuartos de final.

El equipo de Estados Unidos está repleto de estrellas de la NBA, que son idolos desde hace 10 o más temporadas. Comandados por LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, también cuenta con las estrellas emergentes, como el caso de Anthony Edwards.

Embed - USA Basketball on Instagram: "Greatness Unites. The 2024 USA Men’s National Team is here. #USABMNT"