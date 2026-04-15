miércoles 15  de  abril 2026
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Barcelona espera que sus jóvenes talentos aprendan de la eliminación europea

Tras una amarga eliminación de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid el martes, el Barcelona confía en que sus promesas aprenderán la lección

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, calienta antes del partido de la fase liguera de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Barcelona en Stamford Bridge, Londres, el 25 de noviembre de 2025.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, calienta antes del partido de la fase liguera de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Barcelona en Stamford Bridge, Londres, el 25 de noviembre de 2025. 

Adrian Dennis / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El sueño de la Liga de Campeones del Barcelona volvió a desvanecerse ante el Atlético de Madrid, pero en el club azulgrana confían en que esta experiencia sirva de aprendizaje para que su talento juvenil despliegue todo su potencial la próxima temporada.

El Barça se aferra a esta fe en su escuadra de jóvenes, encabezada por el adolescente Lamine Yamal, tras su amarga eliminación del martes en el Metropolitano, en un calco de lo ocurrido la temporada pasada ante el Inter de Milán en semifinales.

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"Es duro porque todos creían de verdad que hoy podíamos lograrlo", dijo el técnico del Barça, Hansi Flick, tras el partido, que los azulgranas ganaron 2-1, aunque cayeron en el global por 3-2.

"Lo vamos a analizar todo. Cuando pasa algo así, los jugadores deben dar el siguiente paso. Tenemos un equipo joven y van a mejorar", dijo Flick.

No obstante, el entrenador alemán deberá ser consciente de que algunos veteranos quizás ya hayan dejado atrás sus mejores tiempos.

Incertidumbres

El contrato del veterano delantero Robert Lewandowski expira en verano, cuando cumplirá 38 años, mientras que el Barça aún no ha decidido si pagará al Manchester United para quedarse en propiedad con el extremo Marcus Rashford, cedido esta temporada.

Ninguno de los dos fue titular en la capital española, al igual que el lesionado Raphinha, de 29 años, que no pudo disputar ninguno de los dos partidos de cuartos.

Las lesiones han lastrado al brasileño esta temporada, lo que provoca dudas sobre si el Barça ya vio su mejor versión el año pasado.

El futuro de Ferran Torres, Ronald Araujo y el defensa cedido Joao Cancelo también son inciertos más allá del verano.

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Aunque la situación financiera del Barça ya no es tan preocupante como en otros tiempos, el club no puede permitirse grandes fichajes galácticos.

Pese a caer en Champions, el Barça firmó la temporada pasada el triplete Liga-Copa-Supercopa de España.

Flick busca una reacción similar en La Liga, que tiene al alcance de la mano, pero la posibilidad de repetir el triplete doméstico se le ha escapado, después de caer en la Copa del Rey a manos del... Atlético de Madrid.

Aunque tendrán que esperar para conquistar su sexta Champions, la primera desde 2015, la defensa del título liguero parece encarrilada, ya que aventajan en nueve puntos al Real Madrid.

Problemas en defensa

Hay un aspecto que Flick no ha logrado mejorar pese a convertirlo en prioridad tras la derrota ante el Inter: la defensa.

Sustituir al veterano defensa Iñigo Martínez, que se marchó a Arabia Saudita, se ha demostrado, como mínimo, problemático.

En la ida de cuartos, el joven Pau Cubarsí, que se había beneficiado de la experiencia de su excompañero, fue expulsado por derribar a Giuliano Simeone cuando se quedaba solo ante el portero.

En la vuelta, fue Eric García quien vio la roja por una falta similar sobre Alexander Sorloth.

En ambas ocasiones, el Atlético explotó la apuesta de Flick por la defensa adelantada, como también ocurrió en el gol de Ademola Lookman que decidió la eliminatoria del martes.

Además, el Barcelona encajó 20 goles en 12 partidos de la Liga de Campeones esta temporada y no logró dejar su portería a cero ni una sola vez. Contando la pasada campaña, son ya 15 partidos consecutivos recibiendo al menos un tanto.

El centrocampista Frenkie de Jong insistió en que el equipo va por el buen camino.

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La media de edad del once titular era inferior a 25 años y cuenta con Yamal, de 18, probablemente el joven más ilusionante del mundo.

"Nunca es bueno quedarse fuera en cuartos de final porque queremos ganar, pero eso no significa que no hayamos jugado bien o que no estemos en el camino correcto", señaló De Jong.

"Estamos creciendo cada año. Tenemos un equipo joven, con mucho talento y muchísima calidad, que ya puede competir por todos los títulos", añadió.

Yamal, Pedri y Cubarsí volverán el año que viene para liderar el asalto y Flick confía en que esta vez estarán lo suficientemente curtidos como para llegar hasta el final.

FUENTE: AFP

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