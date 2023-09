Desde que estallara la 'guerra' entre ambos, el club decidió exiliar al inglés del primer equipo. Está entrenando en solitario y ahora, además, tendrá que hacer vida con los futbolistas de la academia en Carrington. Mientras todos compañeros cenan juntos, él tendrá que hacerlo con el equipo sub-23.

Manchester United (3).jpg Jugadores del Manchester United celebran luego de anotar un gol durante un encuentro de la Liga Premier de Inglaterra. AFP

El ex del Dortmund continua enfado por las palabras de Ten Hag tras el partido ante el Arsenal en el que justificaba su escasa presencia en el equipo por su pobre desempeño en los entrenamientos.

Algunos jugadores le instan a que se disculpe con el entrenador neerlandés para terminar con la situación pero él se ha negado por el momento. El caso se enreda mientras los rumores florecen.

"Por favor, no crean todo lo que leen. No permitiré que nadie diga cosas que son completamente falsas, me he comportado muy bien en el entrenamiento toda la semana", indicó Sancho.

"He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, no es justo", añadió.

Desde su llegada en 2021, por cerca de €85 millones ($91 millones) pagados al Borussia Dortmund, el inglés aún no justifica sobre el césped el monto de su traspaso y no es la primera opción para Ten Hag.

Así como sucede con Sancho, Ten Hag acabó con el matrimonio entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United. El astro portugués aseguró que no recibió el respeto adecuado del entrenador neerlandés. Cr7 terminó saliendo del conjunto "Red Devils" con rumbo a Arabia Saudita.

FUENTE: AFP