Terry Rozier no cobrará salario del Miami Heat tras arresto por apuestas ilegales

Terry Rozier # 2 del Miami Heat conduce contra Tristan Vukcevic # 00 de los Washington Wizards durante el cuarto cuarto del partido en el Kaseya Center el 13 de abril de 2025 en Miami, Florida.

El escolta de la NBA Terry Rozier, jugador del Miami Heat , no recibirá su salario mientras se encuentra de baja por su arresto en un caso federal de apuestas deportivas, según informó la agencia The Associated Press.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que los 26,6 millones de dólares que Rozier debía cobrar esta temporada serán retenidos en una cuenta especial hasta que se resuelva el proceso judicial. Si el jugador resulta absuelto y puede regresar a la liga, recibirá el pago completo de forma retroactiva.

Acusaciones por amaño de apuestas

Rozier fue arrestado el 23 de octubre junto a otras tres decenas de personas, entre ellas el entrenador de Portland, Chauncey Billups, por presunta manipulación de apuestas deportivas.

Según la acusación federal, el escolta habría conspirado con terceros para alterar su rendimiento estadístico en un partido disputado el 23 de marzo de 2023 con los Charlotte Hornets, permitiendo que apostadores ganaran dinero con jugadas “under” (por debajo del promedio esperado).

En aquel encuentro, Rozier jugó pocos minutos y quienes apostaron a su bajo rendimiento obtuvieron ganancias inusuales, lo que levantó sospechas entre las casas de apuestas y la NBA.

Investigación y postura de la NBA

La NBA colocó a Rozier en licencia administrativa apenas horas después de su detención y confirmó que colabora con las autoridades federales.

El caso recuerda al del exjugador Jontay Porter, expulsado de por vida en 2024 por violar las reglas de apuestas de la liga.

El comisionado Adam Silver enfrenta ahora presión del Congreso estadounidense. Los senadores Ted Cruz y Maria Cantwell enviaron una carta solicitando detalles sobre cómo la NBA maneja la información sensible, especialmente los reportes de lesiones, que son públicos y actualizados constantemente.

Polémica por deuda fiscal

Además, documentos públicos mostraron que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) había presentado un gravamen fiscal de 8,2 millones de dólares contra Rozier por el año 2021.

Sin embargo, su abogado Jim Trusty aclaró que el monto real adeudado era de apenas 9.000 dólares, ya saldado, y que el lien aún figura activo solo por un error burocrático.

Rozier posee una vivienda en el condado de Broward (Florida) y tiene sus impuestos locales al día.

Consecuencias para Rozier y el Miami Heat

El arresto deja al Miami Heat sin uno de sus jugadores más importantes y genera incertidumbre sobre su futuro deportivo.

Si Rozier es declarado culpable, podría ser suspendido indefinidamente o expulsado de la NBA, afectando no solo su carrera sino también la reputación de la franquicia.

Contexto y futuro del caso

El escándalo vuelve a poner bajo la lupa la relación entre la NBA y las casas de apuestas, especialmente en una era donde la legalización del juego ha abierto nuevas oportunidades, pero también riesgos de manipulación.

La liga analiza cambios en la forma en que se difunde la información médica y estadística de los jugadores, buscando evitar filtraciones que puedan beneficiar a apostadores con información privilegiada.