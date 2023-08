Entrenador de Orlando City arremete contra "circo" de Messi

Tra la derrota, el DT del Orlando City se mostró furioso por la actuación del árbitro salvadoreño Iván Barton.

Messi fue amonestado en el minuto 21 y según Pareja debió ver la segunda amarilla tras cometer otra falta. "No me importa que fuera Messi, debió ver la segunda amarilla. Eso afecta el juego. El partido debe ser justo y no fue así".

"Asumimos nuestra responsabilidad, está bien, perdimos, estamos frustrados, pero tengo que decirlo, no se puede ocultar este tipo de situación", añadió.

Pareja también se quejó del penal cobrado por el juez por una falta -muy dudosa- en el área sobre el delantero Josef Martínez, que el propio venezolano se encargó de ejecutar para darle la ventaja parcial 2-1 a Miami.

"Con todo esto que pasó (el partido) fue un circo", señaló Pareja, que se quejó de que el árbitro no acudió a observar la jugada en el monitor del VAR. "El penalti fue increíble. Increíble. Si estuvo el VAR y tenemos árbitros, entonces tenemos que ser honestos e ir a verlo porque el partido lo merecía".

"Estamos frustrados. La gente quiere ver fútbol y las cosas tienen que ser justas, (este partido) no fue así", agregó el entrenador de Orlando.

Con su victoria el miércoles, el Inter Miami avanzó a octavos de final de la Leagues Cup, en los que se enfrentará al FC Dallas el domingo.

FUENTE: AFP