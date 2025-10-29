Entrenador venezolano Rafael Dudamel se marcha del Pereira de Colombia en medio de polémica de pagos

Medios locales aseguran que Rafael Dudamel, que condujo a Venezuela al subcampeonato del Mundial Sub-20 de 2017, fue quien decidió marcharse del club.

BOGOTÁ.- El venezolano Rafael Dudamel dejará de ser entrenador del Deportivo Pereira de Colombia , informó este miércoles el club, que atraviesa una profunda crisis financiera y adeuda pagos a sus empleados.

El exseleccionador de Venezuela y sus jugadores denuncian desde hace semanas que el equipo, que compite en la primera división del balompié cafetero, no les ha pagado varios sueldos.

En los dos últimos partidos, saldados con derrotas 5-1 ante Águilas Doradas y 4-0 contra Deportivo Pasto, el Matecaña jugó con juveniles ante una huelga de sus futbolistas profesionales.

Deportivo Pereira, que marcha en la decimosexta casilla en el torneo Clausura, le deseó a Dudamel en un comunicado "éxitos en sus futuros proyectos", sin precisar si el orientador renunció o fue despedido.

Medios locales aseguran que el timonel de 52 años, que condujo a Venezuela al subcampeonato del Mundial Sub-20 de 2017, fue quien decidió marcharse del club.

El exportero es uno de los entrenadores con mayor éxito en el fútbol colombiano en los últimos años. En 2021 fue campeón de la liga con Deportivo Cali y en 2024 repitió al frente de Atlético Bucaramanga.

También tuvo experiencias, aunque poco destacadas, en Atlético Mineiro de Brasil, Universidad de Chile y Necaxa de México.

PSG no pasa del empate

El París Saint-Germain no pasó del empate (1-1) en el campo del Lorient este miércoles en la décima jornada de la Ligue 1, donde su atacante Désiré Doué salió lesionado a menos de una semana del duelo ante el Bayern Múnich en Liga de Campeones de Europa.

El PSG, que en la pasada jornada había recuperado el liderato, suma ahora 21 puntos. Amplía a dos unidades su ventaja sobre el equipo que es segundo, el Lens, que perdió 2-0 en el campo del colista Metz, cuadro que consiguió así su primer triunfo del curso.

Sin embargo, los parisinos ven peligrar su primera posición por el Marsella (3º), que retomaría los mandos de la liga francesa en caso de victoria en casa ante el modesto Angers (15º) en el último turno del miércoles.

El mediocampista portugués João Neves, de baja desde mediados de septiembre, disputó toda la segunda mitad.

FUENTE: AFP