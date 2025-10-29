miércoles 29  de  octubre 2025
FÚTBOL

Entrenador venezolano Rafael Dudamel se marcha del Pereira de Colombia en medio de polémica de pagos

El exseleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel, y sus jugadores denunciaron que el equipo, que compite en la primera división, no les ha pagado varios sueldos

Medios locales aseguran que Rafael Dudamel, que condujo a Venezuela al subcampeonato del Mundial Sub-20 de 2017, fue quien decidió marcharse del club.

Medios locales aseguran que Rafael Dudamel, que condujo a Venezuela al subcampeonato del Mundial Sub-20 de 2017, fue quien decidió marcharse del club.

CLAUDIO CRUZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El venezolano Rafael Dudamel dejará de ser entrenador del Deportivo Pereira de Colombia, informó este miércoles el club, que atraviesa una profunda crisis financiera y adeuda pagos a sus empleados.

El exseleccionador de Venezuela y sus jugadores denuncian desde hace semanas que el equipo, que compite en la primera división del balompié cafetero, no les ha pagado varios sueldos.

Lee además
El delantero español del Barcelona, Ferran Torres (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona, el 21 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

¿Por qué se canceló el partido entre el Barcelona y el Villarreal en Miami?
El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid consigue una sufrida victoria sobre la Juventus en Champions

En los dos últimos partidos, saldados con derrotas 5-1 ante Águilas Doradas y 4-0 contra Deportivo Pasto, el Matecaña jugó con juveniles ante una huelga de sus futbolistas profesionales.

Deportivo Pereira, que marcha en la decimosexta casilla en el torneo Clausura, le deseó a Dudamel en un comunicado "éxitos en sus futuros proyectos", sin precisar si el orientador renunció o fue despedido.

Medios locales aseguran que el timonel de 52 años, que condujo a Venezuela al subcampeonato del Mundial Sub-20 de 2017, fue quien decidió marcharse del club.

El exportero es uno de los entrenadores con mayor éxito en el fútbol colombiano en los últimos años. En 2021 fue campeón de la liga con Deportivo Cali y en 2024 repitió al frente de Atlético Bucaramanga.

También tuvo experiencias, aunque poco destacadas, en Atlético Mineiro de Brasil, Universidad de Chile y Necaxa de México.

PSG no pasa del empate

El París Saint-Germain no pasó del empate (1-1) en el campo del Lorient este miércoles en la décima jornada de la Ligue 1, donde su atacante Désiré Doué salió lesionado a menos de una semana del duelo ante el Bayern Múnich en Liga de Campeones de Europa.

El PSG, que en la pasada jornada había recuperado el liderato, suma ahora 21 puntos. Amplía a dos unidades su ventaja sobre el equipo que es segundo, el Lens, que perdió 2-0 en el campo del colista Metz, cuadro que consiguió así su primer triunfo del curso.

Sin embargo, los parisinos ven peligrar su primera posición por el Marsella (3º), que retomaría los mandos de la liga francesa en caso de victoria en casa ante el modesto Angers (15º) en el último turno del miércoles.

El mediocampista portugués João Neves, de baja desde mediados de septiembre, disputó toda la segunda mitad.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid conquista el Clásico y se escapa al frente de LaLiga

Esto fue lo que dejó el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, más allá del resultado

Real Madrid anuncia que su capitán volverá a pasar por quirófano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

CIDH otorga medidas para evitar deportación de niños venezolanos de Trinidad.
POLÍTICA

Trinidad y Tobago prepara deportación masiva de indocumentados en medio de crisis con Venezuela

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell 
BANCO CENTRAL DE EEUU

Control de la inflación fuerza a la Reserva Federal a un segundo recorte en 2025

Por Leonardo Morales
Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Paul Mario Hoyos, de 37 años de edad, presunto líder de una banda de grafiteros en el condado Miami-Dade.
ARRESTADO

Detienen en Miami a presunto cabecilla de grupo de grafiteros

Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil