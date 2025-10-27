Real Madrid anuncia que su capitán volverá a pasar por quirófano

El defensor del Real Madrid, Dani Carvajal (derecha), se queja en el campo durante un partido ante el Atlético de Madrid, el 27 de septiembre de 2025.

MADRID.- El lateral derecho del Real Madrid , Dani Carvajal , pasará de nuevo por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha, anunció este lunes el club blanco.

El internacional español entró desde el banquillo y disputó casi media hora -incluido el tiempo de descuento- en la victoria de su equipo frente al FC Barcelona (2-1) el domingo en el Santiago Bernabéu.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha", señaló la entidad madridista en un comunicado.

El jugador, que sintió molestias durante el choque ante el Barça, estará de baja entre seis y diez semanas, según la prensa española.

Se trata de la misma rodilla en la que sufrió una rotura del ligamento cruzado, colateral externo y del tendón poplíteo el 5 de octubre y que lo mantuvo nueve meses de baja.

Carvajal volvió a pisar el césped en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, pero reapareció en el Clásico tras haberse perdido dos encuentros de LaLiga por una lesión sufrida en la derrota de su equipo ante el Atlético (5-2) en el Metropolitano a finales de septiembre.

Con esta baja, Xabi Alonso sólo contará con el inglés Trent Alexander-Arnold, recién recuperado de una lesión, como único lateral derecho, aunque mantiene la opción del uruguayo Federico Valverde.

Tras su triunfo ante el Barcelona, el Real Madrid se afianzó como líder de LaLiga con 27 puntos, cinco más que el Barça, segundo en la tabla.

Santos niega charlas para renovar a Neymar

El Santos, concentrado en evitar el descenso en el fútbol brasileño, aún no inicia negociaciones para renovar a Neymar, aunque la "tendencia" es que se quede más allá de 2025, dijo el presidente del club, Marcelo Teixeira.

Neymar, de 33 años y con contrato hasta diciembre, está en rehabilitación para volver a las canchas en noviembre.

Diversas lesiones le han limitado a jugar solo 13 de los 29 partidos disputados por el Peixe en el Brasileirão 2025, con tres goles anotados.

"El Santos está centrado en la competición (...). Cada partido es una final", dijo el domingo a la prensa Teixeira, tras un empate 2-2 a domicilio con el Botafogo.

El contacto con el padre y agente del futbolista, Neymar Santos Sr, es "constante", aunque "aún no hemos hablado de una renovación", aseguró el dirigente.

"Lo evaluaremos en su momento", manifestó Teixeira, quien aclaró, sin embargo, que "la tendencia es que Neymar se quede".

FUENTE: AFP