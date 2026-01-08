jueves 8  de  enero 2026
"Es imprescindible la presión de todos", sostiene Xabi Alonso antes del derbi

El director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró que el compromiso y las ganas de jugar ese momento ante el Atlético "nos hará ser más competitivos"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Sandra Montañez / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

YEDÁ.- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, subrayó este miércoles que exige a todos sus jugadores que presionen, no sólo al delantero brasileño Vinicius.

"Es imprescindible la presión de todos y lo reclamo durante los entrenamientos, durante los partidos, que todos estén comprometidos con ese momento de cuando no tenemos balón, tanto los que están arriba como los que están en defensa, que estén activos, que estén las líneas juntas", señaló Alonso, en rueda de prensa previa a la semifinal contra el Atlético en Yedá, en Arabia Saudita.

El delantero español #16 del Real Madrid, Gonzalo García, celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido de la Liga española entre el Real Madrid CF y el Real Betis en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 4 de enero de 2026. 
Gonzalo García ilumina al Real Madrid y reabre el debate del ‘9’ tras un hat-trick histórico
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, cobra un penalti durante un partido de la liga española entre su club y el Levante UD en el estadio Ciutat de Valencia, en Valencia, el 23 de septiembre de 2025. 
Real Madrid confirma la ausencia de Mbappé en la Supercopa de España

"Ese compromiso y esas ganas de querer jugar ese momento, e incluso lo disfrutemos, nos hará ser más competitivos", prosiguió el técnico vasco.

Preguntado sobre los quince partidos que el atacante brasileño Vinicius lleva sin marcar y los rumores de su posible marcha, el entrenador afirmó que resta mucha temporada por delante.

"Quedan muchos partidos importantes y Vini va a ser importante (...). Le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo", valoró.

Alonso evitó comentar si le había perjudicado a Kylian Mbappé, que sufre un esguince de rodilla, el hecho de haber disputado los últimos partidos para igualar la marca de goles de Cristiano Ronaldo (59) en un año natural.

"La situación depende del momento. Esperamos poder recuperarle lo antes posible. Hemos apurado, pero todavía era muy pronto", aseguró.

En cuanto a la semifinal ante el Atlético, el preparador vasco espera un encuentro distinto a la derrota 5-2 de finales de septiembre en el Metropolitano en LaLiga.

"Hay que hacer un partido de mayor nivel y será un juego diferente; estoy convencido de que el equipo dará otra cara", indicó Alonso, antes de afirmar que el título de la Supercopa supone una prioridad en este momento.

Exseleccionador inglés padece cáncer

El exseleccionador de Inglaterra, Kevin Keegan, fue diagnosticado con cáncer, informó este miércoles su familia en un comunicado.

"Kevin Keegan ingresó recientemente en el hospital para someterse a un examen profundo después de síntomas abdominales persistentes. Esas pruebas revelaron un cáncer, por lo que Kevin seguirá un tratamiento", indicó la familia en un comunicado divulgado por el Newcastle, uno de sus antiguos clubes.

Las Urracas, de la Premier League, club dirigido por Keegan en los años 1990, le deseó una "pronta y completa recuperación".

FUENTE: AFP

