Real Madrid confirma la ausencia de Mbappé en la Supercopa de España

MADRID.- El delantero francés del Real Madrid , Kylian Mbappé , que sufre de un esguince de rodilla, se perderá esta semana la Supercopa de España que se disputará en Yedá, Arabia Saudita , confirmó este martes el club blanco.

El técnico Xabi Alonso ofreció la nómina de convocados, en la que el jugador no aparece después de ausentarse del último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

Mbappé se había ejercitado en el gimnasio tras el parón navideño, al adoptar un tratamiento conservador, según los medios, con la idea de jugar la final el domingo en caso de ganar el jueves al Atlético en semifinales. Sin embargo, no ha podido entrar finalmente en la convocatoria.

El astro galo se une a la baja del brasileño Éder Militao, aunque Alonso recupera al inglés Trent Alexander-Arnold.

Mbappé, que se despidió del 2025 compartiendo el récord de goles en un año natural con el portugués Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, sólo ha estado fuera en los encuentros ante el Manchester City y Betis.

La otra eliminatoria se jugará el miércoles entre el FC Barcelona y Athletic Bilbao.

Chelsea contrata a su nuevo DT

El Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes, se pone en manos de un rostro desconocido, el inglés Liam Rosenior, según confirmaron el propio técnico y su nuevo club este martes, para sustituir en el banquillo al italiano Enzo Maresca, despedido la semana pasada por los malos resultados de los Blues.

"Confiarme ese rol significa muchísimo para mí y tengo que dar las gracias a todas las personas implicadas por esta oportunidad y por la confianza que me otorgan. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece", reaccionó Rosenior en un comunicado publicado por el Chelsea.

"Creo profundamente en el trabajo de equipo, con unidad, solidaridad, en el hecho de trabajar los unos por los otros y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán el fundamento de nuestro éxito", agregó el técnico de Wandsworth, en la periferia de Londres.

Sin embargo, para el partido del Chelsea el miércoles ante el Fulham será el técnico interino Calum McFarlane el que se sentará en el banquillo Blue.

