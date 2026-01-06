Gonzalo García ilumina al Real Madrid y reabre el debate del ‘9’ tras un hat-trick histórico

El delantero español #16 del Real Madrid, Gonzalo García, celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido de la Liga española entre el Real Madrid CF y el Real Betis en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 4 de enero de 2026.

Gonzalo García vivió una noche que puede marcar un antes y un después en su carrera y en la temporada del Real Madrid. El canterano fue la gran figura en la contundente victoria por 5-1 ante el Real Betis, firmando un hat-trick perfecto en su primera gran oportunidad en el Estadio Santiago Bernabéu, un escenario reservado para los elegidos.

La coyuntura fue clave: la cesión de Endrick y la lesión de Kylian Mbappé abrieron una puerta que el ‘16’ no dudó en cruzar. Su actuación fue un compendio de recursos de delantero centro clásico: un cabezazo impecable tras centro de Rodrygo, una volea imparable dentro del área y un taconazo con la zurda que evidenció intuición, lectura del espacio y sangre fría. Tres goles que no solo decidieron el partido, sino que expusieron una carencia estructural del equipo.

El Real Madrid atraviesa un momento irregular pese a los buenos números individuales. Mbappé, máximo goleador con 29 tantos, ha sido criticado por su escasa presencia como ‘9’ puro dentro del área, mientras que Vinicius Jr atraviesa una notable sequía goleadora. El equipo genera muchas ocasiones por las bandas, pero a menudo carece de un rematador natural que las convierta en gol. Gonzalo, en apenas 90 minutos, puso el foco en ese vacío.

El '9' que realmente necesita el Real Madrid

El impacto del canterano ha reabierto el debate táctico. Muchos aficionados piden su titularidad incluso con la plantilla al completo, proponiendo un cambio de esquema que permita al Real Madrid jugar con dos delanteros, una fórmula que Xabi Alonso ya utilizó con éxito en el Bayer Leverkusen. Las alternativas van desde sentar a Vinicius para acompañar a Mbappé con un ‘9’ fijo, hasta desplazar al francés a banda o incluso recuperar sistemas con tres centrales y dos puntas.

Más allá del presente, el valor simbólico de la actuación es enorme. Gonzalo García se convirtió en el primer canterano del Real Madrid en marcar un hat-trick en Liga en el Bernabéu desde Raúl González Blanco, quien lo logró en 2003. La comparación no es menor: en la historia del club, Raúl representa identidad, olfato goleador y liderazgo silencioso. Que el nombre de Gonzalo empiece a mencionarse junto al del eterno ‘7’ es un honor reservado a muy pocos.

Exdelanteros del club como Adolfo Aldana, Javier Portillo y Joselu Mato han coincidido en destacar su olfato goleador, su trabajo defensivo y su madurez para moverse en el área. Virtudes que, en el contexto actual, pueden ser un salvavidas para un Real Madrid necesitado de soluciones colectivas.

La pregunta ya no es si Gonzalo García tiene nivel, sino qué debe hacer el Real Madrid con una figura que pide paso a gritos. Apostar por él no solo puede revitalizar el ataque, sino también devolver al equipo un recurso histórico: el ‘9’ de área que transforma ocasiones en goles y partidos en certezas.