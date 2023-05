“Tenemos un problema de comportamiento, de educación, de racismo", manifestó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, el lunes. “Mientras que haya un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, color de piel o por credo, tenemos un grave problema. Tenemos un problema que mancha a un club, a una afición, a todo un país”.

El Valencia confirmó que vetó de por vida a uno de sus aficionados y que seguía abocado en identificar a otros que habrían insultado a Vinicius en el estadio Mestalla.

"Desde el momento de los hechos se están analizando todas las grabaciones disponibles, trabajando con la máxima celeridad para esclarecer lo sucedido con tal de actuar con rapidez y contundencia", dijo el Valencia en un comunicado, añadiendo que colabora con la policía para identificar a otros culpables.

El Madrid, por su parte, reclamó a las autoridades que investiguen los abusos.

“El Real Madrid muestra su más enérgica repulsa y condena los hechos sucedidos en el día de ayer contra nuestro jugador Vinicius Junior”, afirmó el club de la capital en uno de dos comunicados emitidos el lunes.

"Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho".

En un segundo comunicado, el Madrid fustigó a Rubiales: “Siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo”, dijo el club.

La Liga radicó querellas formales por conducta racista contra Vinicius en las últimas dos temporadas, pero la mayoría de los casos fueron archivados por los fiscales. Se espera que se presenta otra denuncia luego que se complete lo acaecido en Valencia.

Vinicius Junior (izquierda) del Real Madrid reacciona durante el partido contra el Valencia en la Liga española, el domingo 21 de mayo de 2023, en Valencia. AP /Alberto Saiz

Varios aficionados recibieron multas o vetados de los estadios por conducta abusiva, pero sólo un seguidor del Mallorca podría ser enjuiciado por proferir insultos racistas al jugador brasileño durante un partido.

El primer juicio contra un aficionado acusado de abuso racista en el fútbol profesional de España podría comenzar este año, y el mismo involucra a Iñaki Williams. El delantero del Athletic Bilbao fue víctima de insultos de un hincha del Espanyol durante un partido en 2020.

“Estoy muy curioso de ver qué pasa”, afirmó el técnico del Madrid Carlo Ancelotti, quien el domingo consideró sacar a Vinicius del partido. "No pasa nada, ha pasado en otros estadios y no ha pasado nada. No soy juez pero se tiene que evaluar bien la situación, porque es bastante grave”.

Xavi Hernández, su contraparte del Barcelona, declaró que se debe educar y sancionar a la gente. También exigió medidas más estrictas contra el comportamiento racista durante los partidos.

"Hay que educar a la gente y decir 'basta ya'. Hay que parar el partido e irse para casa", afirmó Xavi. "a Nos tenemos que poner fuertes para erradicar el racismo".

Vinicius, quien es negro y ha sido víctima de insulto racista desde que llegó procedente de Brasil hace cinco años, dijo tras el partido en Valencia que la Liga española “hoy es de los racistas” y que España es vista como una nación “racista”.

El gobierno de España y diversos estamentos del fútbol deploraron los insultos contra Vinicius, pero discreparon con el jugador por generalizar sobre España y que su población sea racista.

En el mundo del fútbol, Vinicius recibió apoyo incondicional.

“Toda nuestra solidaridad con Vinicius", dijo el presidente de la FIFA.

"No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad, y la FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia".

Vinicius no es el único jugadores en el fútbol español o europeo víctima de abuso racial. Pero el crack brasileño ha sido el foco de muchos actos de odio en años recientes, particularmente esta temporada por bailar cuando celebra sus goles. En enero, una efigia del jugador fue colgada de un puente sobre una autopista en Madrid.

“No estás solo”, dijo el astro francés Kylian Mbappé en Instagram. “Estamos contigo y te apoyamos".

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y varios de sus ministros salieron en respaldo de Vinicius y criticaron al fútbol español.

“No es justo que un pobre muchacho que se está ganando la vida, y se está convirtiendo en uno de los mejores del mundo, ciertamente el mejor del Real Madrid, sea insultado en todos los estadios a los que va”, dijo Lula.

El presidente de la Liga, Javier Tebas, criticó a Vinicius por atacar al campeonato y le recriminó por no asistir a invitaciones a reuniones para abordar el asunto y que el propio jugador había pedido.

La Liga se defiende diciendo que su única facultad es presentar denuncias y que le corresponde a las autoridades sancionar a los perpetradores, y a la federación castigar a los clubes y árbitros.

Pero la FIFA, el ente rector del fútbol, actualizó su protocolo disciplinario en 2013 e incluye la posibilidad de quita de puntos y hasta el descenso en los casos más graves, instando a las competiciones seguir esas indicaciones.

Vinucius cruzó a Tebas.

“Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de la Liga aparece en las redes sociales para atacarme”, dijo. “Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos”.

FUENTE: AP