“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan", se quejó Vinicius en un mensaje publicado en sus cuentas de Instagram y Twitter. “Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano (Ronaldo) y (Lionel) Messi, hoy es de los racistas".

"Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, añadió.

Vinicius, quien tiene 22 años de edad y es negro, ha sido víctima constante de insultos racistas, desde que llegó a España hace cinco años.

El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti reveló que estuvo cerca de sacar a Vinicius luego que hinchas del Valencia empezaron a gritarle “mono”.

Ancelotti.jpg El estratega Carlo Ancelotti, del Real Madrid, sigue las acciones en un partido de la Liga española ante el Betis, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, el viernes 20 de mayo de 2022. AP/José Breton

Si a un jugador le gritan mono, y un entrenador tiene que pensar en quitarlo es que hay algo que no va en la Liga”, dijo Ancelotti. “La Liga tiene un problema. Con el racismo hay que parar el partido. Si un estadio grita mono, hay que parar el partido".

El veterano italiano declinó hablar sobre el partido tras lo ocurrido al afirmar que la derrota de su equipo no tenía importancia.

“He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo y le he preguntado si podía continuar", relató Ancelotti en una rueda de prensa. "El hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista no me parece bien. Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado nunca. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicius, es la víctima de un problema muy grave”.

“Vinicius es un niño, le gusta jugar y quería seguir", añadió Ancelotti. “Luego el miércoles su afición no puede verle porque le han expulsado porque un jugador del Valencia le agarra e inventa una agresión... un estadio entero haciendo insultos racistas no lo había visto nunca”.

Javier Solís, portavoz del Valencia, dijo que Ancelotti tendría que disculparse por acusar de racista a toda la afición del club. El técnico aseveró que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea no hubiera activado el protocolo de racismo de no haberse producido un incidente de racismo en el estadio.

El Valencia dio un paso enorme para salvarse del descenso, despegándose cinco puntos de los tres últimos tres puestos de la tabla. Faltan tres jornadas en la temporada.

Vinicius acudió al árbitro casi a los 70 minutos del partido y apuntó hacia un individuo sentado entra los hinchas del Valencia que estaba detrás de los arcos del Mestalla.

Se acercó a la tribuna y siguió encarándose con los aficionados al tiempo que los jugadores de ambos clubes trataban de calmarle.

El árbitro procedió a consultar con el delegado a cargo del partido y la policía ingresó a las gradas para lidiar con los aficionados. Un mensaje por los parlantes del estadio pidió a los aficionados comportarse adecuadamente.

Ancelotti conversó con Vinicius al costado de la cancha y el jugador prosiguió en el partido.

Vinicius fue expulsado poco después tras un altercado con jugadores del Valencia, retirándose del campo haciendo un gesto en el que se mofó de la lucha del equipo local por salvarse del descenso.

“¡El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión!", señaló Vinicius en Instagram, añadió el eslogan del torneo: "No es fútbol, es la Liga”.

Según medios españoles, el Valencia habría identificado a dos aficionados que presuntamente insultaron a Vinicius detrás de uno de los arcos.

La Liga indicó que solicitó las imágenes del partido para investigar lo ocurrido. También podría investigar posibles insultos a Vinicius afuera del Mestalla, cuando un grupo de aficionados supuestamente le gritaron mono a la llegada del autobús del Madrid.

El presidente de la Liga, Javier Tebas, criticó a Vinicius por atacar a la liga sin estar informado “adecuadamente” de lo que han hecho contra al racismo y que el jugador no se presentado a reuniones sobre el asunto.

FUENTE: AP