lunes 20  de  julio 2026
Fútbol

La promesa más viral de España: tatuarse a Luis de la Fuente tras el Mundial

Luis de la Fuente reaccionó con humor a la promesa de sus jugadores, quienes aseguraron que se tatuarán su rostro tras ganar el Mundial 2026

El español Luis de la Fuente levanta el trofeo tras la victoria en la final del Mundial de Fútbol de 2026 ante Argentina.

El español Luis de la Fuente levanta el trofeo tras la victoria en la final del Mundial de Fútbol de 2026 ante Argentina.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La histórica conquista del Mundial 2026 por parte de España dejó una celebración inolvidable dentro y fuera del campo. Además del título, varios futbolistas de la Roja deberán cumplir una de las promesas más comentadas durante la concentración: tatuarse la cara del seleccionador Luis de la Fuente, una apuesta que comenzó como una broma y terminó convirtiéndose en un compromiso.

Todo nació con Marc Cucurella, quien antes del inicio del torneo aseguró que, si España levantaba la Copa del Mundo, se tatuaría el rostro del técnico. Con el paso de los partidos y el buen rendimiento del equipo, otros compañeros comenzaron a sumarse al desafío hasta convertirlo en una de las historias más curiosas del vestuario.

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Tras la victoria en la final, Cucurella reconoció que todavía no ha decidido en qué parte del cuerpo llevará el tatuaje, aunque dejó entrever que buscará un lugar visible para que todos puedan verlo. Incluso bromeó con que aprovechará el viaje de regreso para encontrar la ubicación ideal.

Álex Baena confirmó que primero inmortalizará en su piel la Copa del Mundo y, después, se hará el tatuaje de Luis de la Fuente. El centrocampista reveló que incluso planea hacerlo junto a Cucurella, aunque en su caso será un diseño pequeño en el muslo. Yeremy Pino también aceptó el reto, aunque aclaró que elegirá una zona poco visible, mientras que Borja Iglesias reiteró que cumplirá la promesa buscando un estilo que le guste.

El delantero gallego también contó que ha estado grabando imágenes de la concentración, la final y los festejos del equipo con la intención de realizar un documental sobre el camino de España hacia el título. Según explicó, el material incluye momentos inéditos, tanto de celebración como de frustración, mostrando el lado más humano del grupo durante el campeonato.

"Hablaremos con alguien, para ver si alguien quiere ponerlo. Y si no pues me lo pondré yo para mí en mi casa. He ido grabando, también con el móvil, y tengo ya bastantes cosas. Creo que hay un contenido muy guay. También hasta algún enfado mío, porque cuando uno no juega a veces se enfada", admitió.

Luis de la Fuente tampoco escapó de las preguntas sobre la llamativa promesa. El seleccionador respondió con humor y recordó que ya había advertido a sus jugadores que estaban comprometiéndose a algo difícil de evitar. “Son hombres de palabra y la van a cumplir”, afirmó entre risas, resignado a convertirse en el tatuaje más famoso de la selección campeona del mundo.

FUENTE: AFP

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