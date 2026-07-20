Familia real de España celebra victoria de la selección en el Mundial 2026

La selección española de fútbol entrega la Copa del Mundo al rey Felipe VI en compañía de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

MIAMI.- La selección de fútbol de España se alzó con la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. Tras una jornada de 120 minutos, La Roja superó a Argentina 1-0 y se consagró en el evento celebrado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Y, por primera vez en la historia, la familia real , los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudió a la cita para apoyar al equipo.

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Previo al encuentro, los monarcas y sus dos hijas fueron vistos compartiendo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Asimismo, el rey Felipe VI, quien había acompañado a la selección en otros encuentros de esta Copa del Mundo, manifestaba ante los medios la alegría de ver a La Roja nuevamente en una final, algo que no ocurría desde su histórica participación en Sudáfrica 2010.

"Esta Selección vuelve a enamorar como lo hicieron sus mayores en 2010. Creo que vamos a ver una final espectacular entre dos países que son hermanos. Será un gran espectáculo y confiemos en que caiga de nuestro lado", dijo minutos antes del partido.

Celebración con el equipo

Tras festejar el gol de Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga, los reyes, la heredera al trono, la princesa Leonor —quien recientemente culminó su formación militar—, y la infanta Sofía, bajaron al campo para reunirse con la selección y alzar en el podio la copa.

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Las imágenes del rey disfrutando de alzar la copa ya le dan la vuelta al mundo, mientras que el momento en que la princesa de Asturias y la infanta toman emocionadas el trofeo ha conquistado el internet, pues fue en 2010 cuando, entonces siendo niñas, recibieron al equipo y tocaron la primera copa que España conquistó.

Estos momentos se convierten así en un recuerdo icónico para el deporte español.

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De igual forma, la cuenta oficial de la Casa Real dedicó un mensaje al equipo dirigido por Luis de La Fuente.

"¡Campeones del mundo! Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", reza el texto que acompaña una fotografía del equipo.

Este lunes, 20 de julio, el será recibido en el Palacio de la Zarzuela, donde la Familia Real se reunirá nuevamente con ellos.