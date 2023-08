Previamente, Mariona Caldentey abrió el marcador en lanzamiento de penal al minuto 81, tras una mano en el borde del área de Stefanie van der Gragt, que se resarció del error al empatar en tiempo de descuento con un potente disparo al borde del área.

Fue un triunfo histórico para España, que nunca había ganado un partido eliminatorio en los mundiales previos.

El martes enfrentará en semifinales Suecia, que en el segundo encuentro de la jornada venció a Japón por 2-1, con un tanto de Amanda Ilestedt (32) y un penal de Filippa Angeldahl (51) en Auckland.

La defensa Oihane Hernández, que vio una tarjeta amarilla durante el encuentro con las neerlandesas, no podrá jugar ante Suecia por sanción.

"En el gol me acuerdo de toda mi familia, de la gente que me apoya y que me quiere y por supuesto, de todas mis compañeras que he ido a celebrar el gol con ellas", declaró Paralluelo tras el partido.

Las neerlandesas, en tanto, se volvieron a quedar con la frustración de irse sin la corona mundialista después de perder la final de 2019 ante Estados Unidos.

El partido se disputó en el Estadio Regional de Wellington con más de 30.000 asistentes, incluido el presidente de FIFA, Gianni Infantino, acompañado del primer ministro neozelandés, Chris Hipkins.

España desplegó su juego de control del balón, generando las mejores oportunidades de gol a lo largo del partido frente al juego de contención y contragolpes de Países Bajos.

Apenas a los 17 minutos, Alba Redondo conectó de cabeza un centro dentro del área que la arquera neerlandesa Daphne Van Domselaar desvió al poste con la punta de los dedos, y en el contrarremate, Redondo volvió a disparar al tubo.

España intentó abrir el marcador con disparos desde todas sus líneas, en especial de sus delanteras Redondo y la capitana Esther González, que de hecho mandó el balón al fondo de la red, pero el videoarbitraje anuló el tanto por fuera de juego.

Mientras, Países Bajos intentó generar peligro con corridas de su veloz atacante Lineth Beerensteyn.

Portera decisiva

Sin embargo, los primeros 45 minutos se fueron sin gol principalmente gracias a la arquera neerlandesa Van Domselaar.

España mantuvo la presión abrumadora en la segunda mitad, aunque sus rivales apretaron la marca en la parte baja para impedir los numerosos disparos al arco del primer tiempo.

Además, las neerlandesas comenzaron a encontrar espacios en la zaga hispana para realizar contraataques con la velocidad de Beerensteyn.

"Ha sido un partido más sufrido de lo que se ha visto, sobre todo en la primera parte. Es impresionante cómo se han crecido ante la adversidad con el gol de Salma", expresó tras el partido un aliviado Jorge Vilda, técnico español.

Con el gol en contra, las 'Oranje' se volcaron al área española en busca del empate, que llegó en tiempo de descuento con el magistral disparo de Van der Gragt.

La sustitución de Bonmatí al cierre del segundo tiempo dejó a España sin su cerebro creativo, lo que Países Bajos aprovechó para equilibrar las acciones en el tiempo suplementario.

La estelar Alexia Putellas, de poca presencia en el Mundial por una lesión de rodilla, ingresó en el tiempo adicional en busca de retomar las funciones creativas.

Pero fueron las Oranje las que estuvieron cerca de anotar en el segundo tiempo adicional cuando Beerensteyn remató desviado tras superar por velocidad a la defensa española.

El partido se terminó en el contragolpe que Paralluelo culminó con frialdad.

El técnico neerlandés Andries Jonker reconoció que perdió ante un "excelente equipo", y admitió que había vislumbrado una final España-Países Bajos, pero que "caímos en la llave equivocada".

