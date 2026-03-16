Guardiola admite que no tiene un "plan específico" contra el Real Madrid

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento del club, el 28 de enero de 2025.

LONDRES.- "No tengo ningún plan específico, aparte de intentarlo", señaló este lunes el entrenador del Manchester City , Pep Guardiola , en la víspera de la vuelta de octavos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid , frente al que su equipo tendrá que remontar en casa un 3-0 adverso.

El club inglés cayó en la ida en España con un triplete de Federico Valverde y tendrá que lograr una de las mayores remontadas de la historia para alcanzar los cuartos de final de una competición que el Real Madrid ha ganado quince veces.

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¿Es posible? "Ni idea, no lo sé. Es un partido de fútbol, pueden pasar muchas cosas. Tenemos que centrarnos en intentar ganar y luego ya veremos qué pasa durante el partido. No tengo ningún plan específico, aparte de intentarlo", respondió Guardiola en rueda de prensa.

Habrá que realizar "el partido perfecto en todas las facetas del juego", sin lanzarse al ataque desde el principio, subrayó.

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"Sería fácil decir: 'Chicos, hay que marcar tres goles en los primeros veinte minutos', pero hay que adoptar una estrategia sostenible para todo el encuentro", continuó.

"No me preocupa demasiado las ocasiones que vayamos a crear, estoy seguro de que podemos hacerlo en casa. Me preocupa más cómo vamos a defender" añadió Guardiola.

Precedente que los motiva

Para el estratega, con pasado en el Barcelona y el Bayern Múnich, hay que inspirarse en la remontada lograda en mayo de 2022 contra el Aston Villa (3-2) en la última jornada del campeonato de Inglaterra, que significó el título.

"En el minuto 74 íbamos 0-2 y marcamos tres goles en doce minutos", recordó.

El entrenador decidió conceder un día de descanso a sus jugadores este lunes, contrariamente a lo habitual en la víspera de un partido.

"Lo he hecho una o dos veces esta temporada, no es algo nuevo", explicó.

El Manchester City ya ha jugado cuatro partidos en marzo, contando el último del sábado en West Ham (1-1) en la Premier League.

Esta semana, además, disputará la final de la Copa de la Liga en un esperado duelo el domingo contra el Arsenal en Wembley.

FUENTE: AFP