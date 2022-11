"Después de analizar de una manera objetiva lo que sucedió entre Max (Verstappen) y "Checo" (Sergio Pérez) durante el premio de Brasil, llego la conclusión que Max cometió un error de equipo, pues no tenía nada que perder sino mucho que ganar. No deseo crucificarlo, pues desde muy chico ha estado bajo presión en el escaparate más importante del automovilismo. Y se ha comportado como un piloto veterano dentro de la pista por muchos años. No se mete en política y solo esta dedicado a lo suyo y eso lo tengo que admirar, Pero, no me extraña su actitud de ayer, pues desde chicos reciben todo y se les dan las cosas de manera muy fácil y a veces no llegan apreciar lo que uno hace por ellos. Y eso se aplica también a Lewis Hamilton que a pesar de su edad cometió errores contra Rosberg durante su paso por Merecdes.