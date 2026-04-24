Estados Unidos niega querer sustituir a Irán por Italia en el Mundial 2026

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA exhibido en Los Ángeles durante un tour, el 24 de marzo de 2026.

Estados Unidos aseguró que no busca excluir a Selección de Irán del Copa Mundial de la FIFA 2026 ni reemplazarla por Selección de Italia, luego de que surgieran versiones sobre esa posibilidad en medio de las tensiones geopolíticas con Teherán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió las especulaciones y afirmó que el problema no está relacionado con los futbolistas iraníes, sino con posibles acompañantes vinculados al aparato militar iraní.

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“Irán estará en el Mundial”, había declarado previamente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Cómo surgió la polémica

La controversia comenzó tras declaraciones del asesor presidencial Paolo Zampolli al Financial Times, donde aseguró haber propuesto al presidente Donald Trump y a Infantino que Italia ocupara el lugar de Irán.

Italia quedó fuera del Mundial 2026 tras caer en la repesca europea y no disputará la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

Italia rechazó la idea

Desde Roma, las autoridades italianas descartaron de inmediato cualquier opción de ingresar al torneo fuera del campo.

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, señaló que clasificarse de esa manera “no sería apropiado”, mientras que el presidente del Comité Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, dijo que se sentiría ofendido con una clasificación así.

Irán jugará en Estados Unidos

Según el calendario previsto, Irán disputará sus partidos del Grupo G en Los Ángeles ante Nueva Zelanda y Bélgica, además de cerrar la fase de grupos en Seattle frente a Egipto.

La FIFA mantiene que Irán participará con normalidad, pese a que en medio del conflicto regional el país había pedido trasladar sus partidos a México.