jueves 23  de  abril 2026
INMIGRACIÓN

EEUU aprueba la primera tarjeta dorada que permite a millonarios residir en el país

Howard Lutnick, secretario de Comercio, reveló que recién se aprobó a una persona y “hay cientos en una lista de espera”

La Tarjeta de Oro Trump es una visa que permite a los ciudadanos extranjeros la residencia permanente en los Estados Unidos.

La "Tarjeta de Oro Trump" es una visa que permite a los ciudadanos extranjeros la residencia permanente en los Estados Unidos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ANGELES. El Gobierno del presidente Donald Trump ya aprobó la primera visa de inmigrante conocida como “tarjeta dorada Trump”, destinada a personas interesadas en establecerse en Estados Unidos y obtener privilegios equiparables a los de los residentes permanentes por un precio de un millón de dólares.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, reveló los detalles del programa emblema del Gobierno del presidente Donald Trump en una comparecencia este jueves ante un subcomité de la Cámara de Representantes.

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“Han aprobado, recientemente, a una persona, y hay cientos en lista de espera", dijo Lutnick, que destacó que el proceso de verificación de antecedentes para los solicitantes de la tarjeta dorada es "el más riguroso... en la historia del gobierno”. “Han aprobado, recientemente, a una persona, y hay cientos en lista de espera", dijo Lutnick, que destacó que el proceso de verificación de antecedentes para los solicitantes de la tarjeta dorada es "el más riguroso... en la historia del gobierno”.

El secretario no reveló detalles sobre el extranjero al que le otorgaron la visa “tarjeta dorada Trump”.

Iniciativa de tres modalidades

En diciembre pasado, Trump lanzó la iniciativa que ofrece tres modalidades. La tarjeta individual que exige un pago de un millón de dólares, mientras que la opción corporativa, dirigida a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, eleva el costo a los dos millones.

Ambas incluyen, además, una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares, según el portal presentado por el mandatario a final de 2025.

A esto se suma la “platinum Card”, una versión “premium” valorada en cinco millones de dólares y presentada como una opción con beneficios adicionales frente al modelo estándar.

La representante demócrata Grace Meng cuestionó a Lutnick sobre el proceso, que se espera otorgue un paso a la ciudadanía a los beneficiados, y el destino que se dará a los dineros recibidos por el proceso.

El secretario explicó que el proceso de solicitud para esta visa se finalizó recientemente en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que los fondos recaudados a través del programa se destinarán a "la mejora" de los Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE

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