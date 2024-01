Estos son los equipos clasificados para la Serie del Caribe Miami 2024

A escasos días de escuchar la voz de "play ball" en Miami, ya algunos equipos se han coronado en sus respectivas ligas y se preparan para la justa internacional, mientras que en otros campeonatos buscan el boleto a la Serie del Caribe.

Este miércoles 24 de enero, la divisa Naranjeros del Hermosillo aseguró su ida a Miami al completar la barrida en la final mexicana a los Venados de Mazatlán.



El conjunto del Hermosillo, con su cetro se consagró como el máximos ganador de la Liga Mexicana del Pacífico al conquistar el 17mo título en su historia.

Junto a los mexicanos, también ya tiene su invitación en mano los Criollos de Caguas (Puerto Rico), Curazao Suns (Curazao) y Nicaragua, que aunque se consagraron campeones los Gigantes de Rivas, decidieron hacer una selección.



En tanto, en Venezuela los Tiburones de La Guaira aventajan en la serie final (2-0) a los Cardenales de Lara, mientras que en República Dominicana Tigres del Licey o Estrellas Orientales reanudan la final esta noche con dos triunfos por bando.

Mientras que en Panamá, el conjunto Panamá Metro espera rival para la serie final.

¿Por qué no juegan Colombia y Cuba en Miami?

Colombia, campeón en 2022 en Santo Domingo, y Cuba, que fue invitado en 2023 tras no participar desde 2019, no formarán parte del torneo en 2024. Varios factores contribuyeron. El año pasado, en Venezuela, se jugó en dos estadios, cuando tradicionalmente se hace en un mismo recinto, como será en el parque de los Marlins este año y esto dificulta el calendario.

Hay cuatro integrantes de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México) que siempre participan. Para los países invitados, se les pidió una cuota de entrada de $300,000 dólares, según información de ESPN, además de solventar los gastos propios y buscar patrocinios locales por $100,000 dólares.

Para el caso de Colombia, FEDELIGAS Y DIPROBEISBOL no trabajaron a la par y no se cumplieron los requisitos en tiempo y forma. Los de la isla, por su parte, no fueron invitados, en parte por el temor que presentan las deserciones, ya que Miami es una de las ciudades del mundo con mayor población exiliados cubanos.