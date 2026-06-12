sábado 13  de  junio 2026
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Estados Unidos debuta con contundente victoria ante Paraguay

Con esta victoria, Estados Unidos lidera un Grupo D cuya primera jornada se completará el sábado con el partido Australia-Turquía

El centrocampista estadounidense Giovanni Reyna, número 7 del ranking, celebra con sus compañeros tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo D del Mundial 2026&nbsp;

El centrocampista estadounidense Giovanni Reyna, número 7 del ranking, celebra con sus compañeros tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo D del Mundial 2026 

AFP

LOS ÁNGELES.- La selección de Estados Unidos, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, debutó en el torneo con una clara victoria por 4-1 ante Paraguay, este viernes en el fastuoso SoFi Stadium de Los Ángeles.

En una gran primera parte y con un sobresaliente Christian Pulisic liderando a los de las Barras y Estrellas, los locales se fueron al descanso con ventaja de tres goles, anotados por el paraguayo Damián Bobadila en un autogol (7') y doblete de Folarin Balogun (31' y 45+5').

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La Albirroja, que regresaba a un Mundial tras 16 años de ausencia, anotó el gol del honor en la segunda parte (73'), pero acabó encajando un cuarto justo antes del pitazo final, marcado por Giovanni Reyna (90+3).

Con esta victoria, Estados Unidos lidera un Grupo D cuya primera jornada se completará el sábado con el partido Australia-Turquía.

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