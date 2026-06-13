Brasil se estrena con empate ante un Marruecos que no le tuvo miedo

El capitán de Marruecos, Achraf Hakimi (izq), y el atacante de Brasil, Vinicius Jr., disputan el balón durante un partido entre ambas selecciones en el Mundial, el 13 de junio de 2026.

EAST RUTHERFORD.- Carlo Ancelotti tuvo un debut agridulce como técnico en un Mundial , luego de que su Brasil empatara 1-1 con Marruecos este sábado en el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Tras ganarlo todo al frente de clubes, Carletto se estrelló con los Leones del Atlas, la gran revelación en Catar 2022 , y debió ser rescatado por un exdirigido suyo en el Real Madrid , Vinicius Jr.

Ismael Saibari (21') abrió la cuenta frente a 80.663 espectadores, la amplia mayoría verdeamarelos, que colmaron el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

El mediocampista del PSV Eindhoven fue asistido con finura por Brahim Díaz y bañó a Alisson en la entrada al área para amagar con enlodar el debut de Ancelotti como técnico mundialista.

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Pero Vinicius Jr (32') salvó a su ahora seleccionador con un gol de alta factura: un derechazo al palo lejano de Yassine Bounou tras enganchar a Neil El Aynaoui en el sector izquierdo del área.

Los pentacampeones mostraron una mejor cara en la segunda parte del único enfrentamiento de la fase de grupos entre dos selecciones situadas en el Top-10 del ránking FIFA, donde los sudamericanos ocupan el sexto puesto y los africanos el séptimo.

Pero fueron incapaces de herir de nuevo a la generación dorada de los Leones del Atlas, que alcanzaron la semifinal en Catar.

Neymar, lesionado desde mediados de mayo, observó el partido en el banquillo junto a los suplentes y la comisión técnica de una Seleção que sueña, entre dudas y cuestionamientos, con ganar el hexacampeonato en Estados Unidos.

En la segunda fecha del Grupo C, el viernes, la Canarinha enfrentará a Haití en Filadelfia, donde se espera que el astro, de 34 años, pueda tener minutos.

El Marruecos de Hakimi, por su lado, chocará el mismo día con la Escocia de Scott McTominay en Boston.

Oficializan investigación por robo en el Mundial

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, afirmó que las autoridades locales, estatales y federales investigan el robo del equipamiento de la selección inglesa para el Mundial 2026, ocurrido antes de la llegada de los "Three Lions" a su centro de entrenamiento el sábado.

Según la BBC, entre los artículos sustraídos se encuentran balones y botas, tras el asalto a los vehículos que transportaban el material hacia la sede de concentración, el Swope Soccer Village.

"Ayer, las autoridades de Kansas City se enteraron de que, en algún momento entre el transporte por carretera desde Florida y su llegada a las instalaciones de entrenamiento en Kansas City, se sustrajeron artículos pertenecientes a la selección inglesa del vehículo de transporte del equipo", señaló Lucas en su cuenta en X.

"Las autoridades de seguridad pública a nivel local, estatal y federal trabajan para determinar en qué punto del traslado se produjo el robo e identificar a los responsables. Se proporcionará más información más adelante", añadió.

FUENTE: AFP