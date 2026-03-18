miércoles 18  de  marzo 2026
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Estrella argentina del Chelsea no descarta abandonar el club

Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, dejó la puerta abierta a una posible salida del equipo inglés, que fue goleado por el PSG este martes en Champions

El centrocampista argentino Enzo Fernández, del Chelsea, saluda a la afición tras la conclusión de un partido de la Champions League, el 17 de marzo de 2026.

El centrocampista argentino Enzo Fernández, del Chelsea, saluda a la afición tras la conclusión de un partido de la Champions League, el 17 de marzo de 2026.

ADRIAN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El volante argentino Enzo Fernández no descartó la posibilidad de abandonar el Chelsea a final de temporada, un día después de que el club londinense quedase eliminado en Liga de Campeones.

El equipo dirigido por Leroy Rosenior perdió 3-0 en Stamford Bridge el martes ante el vigente campeón PSG, que ya había ganado 5-2 en la ida de octavos de final.

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Y el Chelsea, vigente campeón del mundo de clubes, podría incluso no lograr boleto vía Premier League -ocupa el sexto puesto- para participar en la próxima Champions.

Fernández fue el capitán de los Blues contra el PSG el martes, ante la ausencia por lesión de Reece James.

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Pero el centrocampista de 25 años evitó desmentir los rumores de que podría estar cercano al final de su etapa en el Chelsea, al decir a ESPN: "No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego veremos".

Fernández también se refirió a la derrota del Chelsea ante el PSG, que sentenció la eliminatoria con dos goles en los primeros 15 minutos en Stamford Bridge: "Creo que no supimos controlar el partido. En la ida perdimos la concentración en los últimos 15 minutos y encajamos tres goles, y aquí nos pasó desde el principio".

"Ahora, nuestro objetivo debe ser ganar la FA Cup y lograr nuestra meta de clasificarnos para la próxima Liga de Campeones", agregó.

Senegal pide investigación por sospecha de corrupción

El gobierno senegalés pidió este miércoles una investigación internacional por "sospechas de corrupción" en la Confederación Africana de Fútbol (CAF), después de que el organismo decidiera retirarle el título de campeón de la Copa de África de Naciones y atribuírselo a Marruecos.

La instancia anunció el martes por la noche su decisión de "declarar a la selección de Senegal excluida durante la final", ganada en la prórroga por los Leones de la Teranga (1-0), aunque el resultado oficial es ahora de 3-0 para el país anfitrión del torneo.

"Senegal rechaza sin ambigüedad este intento de desposesión injustificado", declaró Marie Rose Khady Fatou Faye, portavoz del Gobierno, en un comunicado, a la vez que denunció una decisión "de una gravedad excepcional" y "groseramente ilegal".

El país "solicita la apertura de una investigación internacional independiente por sospechas de corrupción en el seno de los órganos dirigentes de la CAF", prosigue el comunicado.

"Además, Senegal utilizará todas las vías de recurso adecuadas, incluso ante las instancias jurídicas internacionales competentes, para que se haga justicia y se restablezca la primacía del resultado deportivo", concluye el texto.

FUENTE: AFP

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