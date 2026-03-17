martes 17  de  marzo 2026
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Hansi Flick considera que entrenar al Barcelona es su último trabajo en el fútbol

El recién reelegido presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo que planea renovar el contrato del exseleccionador de Alemania y extécnico del Bayern Múnich

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- Hansi Flick señaló este martes que aún no sabe si ampliará su contrato con el Barcelona, pero tiene claro que dirigir al gigante azulgrana será su último trabajo en el fútbol.

El recién reelegido presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo que planea renovar el contrato del exseleccionador de Alemania y extécnico del Bayern Múnich, de 61 años, por un año más.

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Sin embargo, Flick afirmó, en la víspera del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle (ida 1-1), que aunque está disfrutando de la vida con los campeones de España, tendrá que consultar con su familia antes de prolongar su estancia.

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"No es el momento adecuado para eso, mañana es un partido muy importante para nosotros, para el club, para el futuro", dijo Flick a los periodistas.

"Todo el mundo sabe que aquí soy muy feliz. Primero tengo que hablar con mi familia. Tenemos tiempo para hablar de ello, pero en este momento no es el momento adecuado", continuó.

Flick llevó al Barça a un triplete nacional y a las semifinales de la Liga de Campeones la temporada pasada, practicando un fútbol ofensivo que ha encantado a la afición del club.

"No se me pasa por la cabeza irme a otro sitio ni nada por el estilo, no. Estoy aquí, este será mi último club, mi último trabajo es aquí, y estoy muy feliz por ello", continuó Flick.

El Barcelona empató 1-1 en Newcastle en la ida la semana pasada, un partido en el que fue claramente superado y logró igualar de penal en el último suspiro.

"Mañana será un partido difícil. Son un equipo físico, agresivo en el marcaje individual, en transición tienen jugadores rápidos", dijo Flick.

"Tenemos que hacer nuestro partido perfecto mañana y eso es importante, intentaremos hacerlo", añadió.

"Será diferente"

El defensa Pau Cubarsí dijo que confía en que su equipo pueda ofrecer una actuación muy mejorada en casa.

"La intensidad que tuvieron en su estadio fue espectacular, también jugamos allí en la fase de liga", explicó el central de 19 años.

"Estuvimos bien colocados en defensa, pero nos faltó fluidez en ataque. Será diferente, jugamos en casa, con la afición apoyándonos... será diferente", vaticinó.

FUENTE: AFP

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