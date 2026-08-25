Nuevo estudio revela que un cuarto de los jugadores de la NFL podría terminar con enfermedad cerebral

El mariscal de campo de los Chargers de Los Ángeles, Justin Herbert, es tackleado por el linebacker de los Chiefs de Kansas City, Drue Tranquill, y el safety Jaden Hicks durante un partido de la NFL en el estadio Neo Química Arena en São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre de 2025.

WASHINGTON.- Al menos una cuarta parte de los jugadores de la liga profesional de football americano ( NFL ) podría terminar con una enfermedad cerebral degenerativa, según un nuevo estudio publicado el martes que deja al descubierto el enorme costo del deporte favorito de los Estados Unidos.

La encefalopatía traumática crónica ( CTE ) es causada por golpes repetidos en la cabeza y sus síntomas incluyen deterioro cognitivo, dificultad para caminar, inestabilidad emocional y pensamientos suicidas.

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Anteriormente se ha vinculado a la CTE con deportes de contacto como el football americano y el boxeo, y también se ha encontrado en miembros del ejército expuestos a explosiones.

Pero debido a que la CTE solo puede confirmarse mediante un examen cerebral post mortem, su verdadera magnitud entre los jugadores de la NFL sigue siendo incierta.

Según este nuevo estudio, dirigido por Daniel Daneshvar, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, y publicado en el British Medical Journal, los investigadores analizaron los cerebros de jugadores fallecidos que habían disputado al menos un partido de la NFL en la era del casco de plástico obligatorio, que comenzó en 1949.

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El principal hallazgo procede de personas que murieron entre 2016 y 2021, cuando las donaciones de cerebros fueron más frecuentes. De las 878 muertes en ese período, 235 donaron sus cerebros para ser examinados y en 215 se confirmó la CTE.

Eso significa que, como mínimo, la tasa de CTE fue del 24,5% si ninguno de los cerebros que no se analizaron hubiera presentado dicha enfermedad. La estimación máxima fue del 97,7%, y la cifra real probablemente se sitúe en algún punto intermedio.

Demencia

Los investigadores también evaluaron la gravedad de la enfermedad y encontraron una relación entre la CTE de alto grado y la demencia, siendo esta última determinada a partir de las notas médicas de los jugadores y entrevistas con sus familiares.

"En conjunto, estos hallazgos indican que los jugadores de la NFL presentan una mayor prevalencia de CTE al morir que la que se había mostrado anteriormente en múltiples estudios comunitarios", escribieron los autores.

"Estos datos indican que la gravedad de la CTE en el momento de la muerte está significativamente asociada con la demencia en los donantes de cerebro de jugadores de la NFL y que la demencia es frecuente en estos donantes", agregaron.

Pero los investigadores también reconocen varias limitaciones, entre ellas que no todos los exjugadores de la NFL que murieron durante la ventana de estudio fueron incluidos y que algunos familiares pueden haber recordado de forma imprecisa o exagerada los síntomas.

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En un editorial relacionado al tema, los profesores Tobias Kurth, del Centro Médico Universitario de Berlín, y Richard Riley, del Instituto Nacional para la Investigación en Salud y Atención de Birmingham, elogiaron el diseño del estudio.

Ningún estudio por sí solo puede definir completamente la tasa de CTE entre los jugadores de la NFL, pero "Daneshvar y sus colegas proporcionan una de las estimaciones más informativas hasta la fecha", señalaron.

Por encima de todo, argumentaron, es esencial comunicar periódicamente las evidencias científicas a los jugadores de la NFL del pasado, del presente y del futuro.

FUENTE: AFP