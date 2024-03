Eurocopa 2024: así marchan los grandes candidatos al título

Tenis Novak Djokovic no continúa con su entrenador

Ante la Seleçao, los jóvenes Lamine Yamal y Nico Williams demostraron que deben ser los extremos que lleven el peligro por las bandas, apoyados en la movilidad y la eficacia de Dani Olmo en la mediapunta, sin olvidar a Rodri como la pieza angular en la que se sustenta todo el sistema.

Las dudas que ofrece la campeona de la última Liga de Naciones son fundamentalmente dos. La primera es si los jóvenes como Yamal (16 años), Pau Cubarsí (17) o Williams (21) serán capaces de asumir ya un papel de liderazgo en el equipo; la segunda hace referencia a la posición de delantero centro.

El capitán Álvaro Morata no se parece al jugador eficaz de la primera parte de la temporada y los jugadores llamados a sustituirle, como Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno o Joselu no acaban de dar el paso adelante para convertirse en el '9' titular.

FRANCIA

La subcampeona del mundo terminó la ventana de marzo con más dudas que certidumbres, después de dos amistosos ante sus hinchas en los que perdió 2-0 contra Alemania y sufrió para ganar 3-2 a Chile.

Pero preocupó el juego deslucido, la forma física y, sobre todo, la fragilidad defensiva.

"Para rendir bien en junio, tendremos que hacer mucho más", admitió el martes el seleccionador Didier Deschamps, que dijo además ser consciente de que algunos jugadores están en este punto de la temporada pensando más en la recta final del curso con sus clubes que en una Eurocopa que algunos todavía ven lejana, como un punto pequeño en el horizonte.

El partido de Kylian Mbappé el martes ante los chilenos fue en ese aspecto simbólico. Por momentos pareció desganado y no ayudaron a motivarle los abucheos recibidos por parte de los aficionados locales en un estadio Velodrome de Marsella donde el astro francés jugará de nuevo esta semana, el domingo en el Clásico, vistiendo entonces la camiseta del París Saint-Germain.

INGLATERRA

Jude Bellingham salvó a Inglaterra de una doble derrota en Wembley. El astro del Real Madrid consiguió marcar en el 90+5 para que su selección igualara 2-2 el martes contra Bélgica en el coliseo londinense, donde unos días antes Brasil se había impuesto 1-0.

Los dos amistosos programados por Inglaterra eran ante selecciones de alto nivel y el balance no fue positivo, por lo que los vigentes subcampeones de la Eurocopa no reforzaron precisamente su confianza.

¿Un atenuante? Las lesiones habían castigado fuertemente a Gareth Southgate, privado para estos partidos por lesión de varias figuras, entre ellas su capitán Harry Kane y su socio en el ataque Bukayo Saka.

"Lo mejor es que algunos jugadores han aprovechado esta oportunidad, eso puede darnos más profundidad" de banquillo, valoró Southgate, que probó a varios jóvenes, entre ellos el prometedor Koobie Mainoo (18 años, Manchester United).

ALEMANIA

Su hay un equipo que ha salido reforzado en esta ventana ha sido precisamente el anfitrión del torneo. La Mannschaft vivió su particular 'annus horribilis' en 2023 (con solo tres victorias en once partidos), lo que le costó el puesto a Hansi Flick.

Pero la llegada al banquillo de Julian Nagelsmann y, sobre todo, el regreso de Toni Kroos tras casi tres años de ausencia por decisión del propio centrocampista del Real Madrid, parecen haber devuelto la ilusión a todo el país.

Alemania ha logrado dos victorias de prestigio frente a otras dos potencias (2-0 contra Francia y 2-1 ante Países Bajos) y, más importante, Nagelsmann parece haber encontrado la fórmula para mezclar con éxito veteranía (Kroos, Gündogan, Rüdiger, Kimmich, Müller) con juventud o inexperiencia (Musiala, Wirtz, Koch, Mittlestadt, Führlich).

Tras estos buenos resultados, ¿seguirá Nagelsmann sin llamar a jugadores hasta ahora claves como Goretzka, Gnabry, Emre Can, Hummels o Sané?.

PORTUGAL

El Portugal de Roberto Martínez no es invencible. Después de once triunfos en once partidos desde que el español tomara las riendas de la Seleçao lusa tras el Mundial 2022, con una campaña de clasificación perfecta para la Eurocopa, llegó la derrota el martes en Eslovenia (2-0).

Unos días antes, Portugal había ganado otro amistoso aunque frente a una selección no clasificada para la Eurocopa, Suecia (5-2).

"El objetivo de esta noche no era ganar, era hacer pruebas", afirmó Martínez en declaraciones a la televisión pública portuguesa (RTP) tras caer ante los eslovenos. "Después de estos noventa minutos, estamos más preparados para la Eurocopa", aseguró.

Cristiano Ronaldo (39 años) no estuvo ante los suecos, pero sí en la derrota de Liubliana. Apenas llevó peligro y su estado real es una de las incógnitas de Portugal de cara a la cita continental.

ITALIA

La vigente campeona europea saldó la doble confrontación de marzo con sendas victorias en su gira por Estados Unidos: 2-1 a Venezuela y 2-0 ante Ecuador.

Es cierto que la Nazionale tendrá en la Eurocopa rivales de mucho mayor peso (empezando por España, Croacia y Albania en la primera fase), pero el balance debe insuflar confianza a un equipo que ha vivido grandes decepciones en los últimos años, como su ausencia en los dos últimos Mundiales.

El 'argentino' Mateo Retegui (autor de un doblete contra la Vinotinto) lidera una generación (Zaniolo, Raspadori, Cambiaso, Scalvini) que el seleccionador Luciano Spalletti trata de mezclar con los supervivientes del título de hace tres años (Donnarumma, Jorginho, Barella, Chiesa, Di Lorenzo).

PAÍSES BAJOS

Seguramente no entre de entrada en el grupo de grandes favoritos al título continental, pero siempre hay que contar con Países Bajos, que el viernes pasado goleó 4-0 a Escocia y perdió in extremis frente a Alemania el martes (2-1).

Ronald Koeman apenas ha introducido cambios con respecto al equipo que, dirigido por Louis van Gaal, fue eliminado en los penales por Argentina en los cuartos de final del Mundial de Catar.

Seguramente la gran aportación del exjugador del Barcelona ha sido darle las llaves del equipo a Xavi Simmons, que a sus casi 21 años empieza a demostrar las expectativas que generó cuando pertenecía a la academia del Barça.

Para apoyar al centrocampista del Leipzig, Koeman sigue confiando en la vieja guardia, con una defensa muy experimentada (Van Dijk, Aké, De Ligt, Dumphries) y unos delanteros siempre resolutivos (Memphis, Gakpo y Weghorst), sin olvidar que Frenkie de Jong se perdió estos partidos por lesión, pero que será un fijo en la medular para la Eurocopa.

BÉLGICA

En el caso de los 'Diablos Rojos' belgas, los partidos de este marzo dejaron un poso de amargura.

Ver escaparse un triunfo de prestigio en Wembley en el descuento final fue una ocasión histórica desperdiciada y el otro amistoso, unos días antes, había sido un triste empate 0-0 en Irlanda.

El cuarto país en el ránking FIFA necesitará un plus añadido para responder bien en la Eurocopa y hacerse perdonar entre sus hinchas su horrible Mundial 2022, marcado por disputas internas y una eliminación en la fase de grupos, que precipitó la marcha del seleccionador Roberto Martínez y su reemplazo por el italoalemán Domenico Tedesco.

