Ancelotti asegura que tiene "bastante definida" la alineación para el comienzo del Mundial

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

ORLANDO.- El seleccionador de Brasil , Carlo Ancelotti , dijo este lunes que tiene "bastante definida" la alineación con la que debutará en el Mundial de Norteamérica 2026 , el próximo 13 de junio contra Marruecos , así como la lista final de convocados para el torneo.

El entrenador italiano asumió el cargo en junio pasado rumbo a la que será su primera Copa del Mundo como seleccionador, tras una brillante carrera como timonel de grandes clubes europeos.

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En el camino ha sufrido bajas importantes para el Mundial, como la del lesionado atacante Rodrygo, y la incertidumbre sobre la situación física de Neymar, quien no ha jugado bajo el mando de Ancelotti.

"Hemos hecho una gran evaluación de los jugadores que no conocía. Ahora tenemos una idea muy clara, tengo la alineación bastante definida para el primer partido", declaró 'Carletto' en una rueda de prensa en Orlando, Estados Unidos, donde Brasil se enfrentará el martes a Croacia en un amistoso.

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Ancelotti, de 66 años, reconoció que las lesiones le impedirán probar a su once de referencia frente a los croatas, al igual que ocurrió contra Francia, el jueves, en un encuentro perdido 2-1 cerca de Boston.

Pero el seleccionador, que presentó diez alineaciones distintas en sus diez partidos al frente de la Seleção, celebró la aparición de jugadores como el defensa Léo Pereira y los centrocampistas Danilo dos Santos de Oliveira y Gabriel Sara, que permitirán aumentar "la competencia para la lista final".

Consultado sobre la presencia en la lista de Danilo, el veterano defensor del Flamengo, Ancelotti lo definió como "un jugador muy importante, dentro y fuera del campo".

Declaró que el exjugador del Real Madrid y el Manchester City "tiene asegurado estar en la lista final de 26 por su actitud, carácter, personalidad y juego".

Disponibilidad de Vini

Confirmó, además, que podrá contar el martes con el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., y Marquinhos, defensor del París Saint-Germain, que arrastraban cansancio y molestias físicas en los últimos días.

El zaguero, uno de los capitanes de los pentacampeones mundiales, se perdió el juego contra Francia.

Sobre el partido contra Croacia, el último antes de revelar la lista final de convocados, Ancelotti aseguró que cambiará algunos jugadores con respecto al amistoso ante los Bleus, pero que mantendrá el mismo sistema ofensivo, con hasta cuatro delanteros.

El italiano rindió homenaje al veterano centrocampista croata Luka Modric, que estuvo bajo sus órdenes en el Real Madrid.

"Puede hacer todas las posiciones porque es un mediocampista completo y moderno, uno de los mejores jugadores que he entrenado en ese puesto (...) Es único, no hay otro como él en el mercado", alabó.

FUENTE: AFP