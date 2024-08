Exentrenador de los Dolphins asegura estar dolido por comentarios de Tagovailoa

El coordinador defensivo de los Vikings de Minnesota y exentrenador de los Dolphins de Miami, Brian Flores, no escondió el martes su sorpresa y tristeza por los comentarios realizados por el mariscal de campo Tua Tagovailoa , quien esta semana criticó fuertemente su estilo de conducir cuando estaba al mando del equipo del sur de la Florida.

Asimismo, el instructor dijo que ha reflexionado sobre su tiempo como cabecilla de Miami entre 2019 y 2021 y que ha encontrado mejores maneras de liderar. Sin embargo, también indicó que siempre ha valorado la construcción de relaciones y que está seguro de que ha tenido muchos jugadores y coaches que confían en él y lo aprecian.

Tua Tagovailoa (6).jpg Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, se prepara para lanzar un pase en el encuentro de pretemporada ante los Jaguares de Jacksonville, el sábado 26 de agosto de 2023. Al Díaz/Miami Herald vía AP

Tagovailoa dijo, en declaraciones para The Dan LeBatard Show, que indudablemente prefería jugar para el actual coach de los Dolphins, Mike McDaniel, por la forma en la que Flores lo trataba y cómo la relación entre ambos disminuyó su autoestima.

"No me importa quién eres. Puedes ser el presidente de los Estados Unidos. Si tienes a una persona terrible diciéndote cosas que no quieres escuchar o que ni siquiera deberías oír, vas a comenzar a creer esas cosas sobre ti mismo y eso fue básicamente lo que terminó pasando", comentó el mariscal de campo.

Tiempo para sanar

Tagovailoa, que firmó una extensión de contrato con los Dolphins por cuatro años el mes pasado y se ha establecido como el rostro de los Dolphins en el presente y futuro cercano, agregó que le tomó dos años poder sacar toda la negatividad de su cabeza.

Antes de que Flores conversara con la prensa, el tackel defensivo Harrison Phillips y el safety Josh Metellus, de los Vikings, se pararon junto a él de forma breve en una muestra de solidaridad.