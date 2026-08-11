Exjugador del Heat responde a las acusaciones tras salir de la organización

Norman Powell, del Heat de Miami, reacciona durante el primer cuarto de un partido, el 6 de diciembre de 2025.

Norman Powell no quiso permitir que los fanáticos del Heat de Miami se quedaran con una impresión incorrecta de su partida de la organización. Después de que algunos aficionados del combinado lo acusaran de abandonar al equipo en busca de una mejor paga, en lugar de tomar la oportunidad de jugar junto al recién llegado Giannis Antetokounmpo , el jugador recurrió a su cuenta en la red social X para dar su versión de los hechos.

Según Powell, no fue él quien tomó la decisión de ponerle punto final a su relación laboral con el Heat; en su lugar, la directiva de Miami nunca le habría ofrecido un contrato para negociar su permanencia.

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"Hermano, por vez número 1.000. Lean bien. Miami nunca me ofreció algo para negociar", explicó Powell en respuesta a las críticas de los aficionados del combinado del sur de la Florida.

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Posteriormente, Powell agregó que habría estado contento de regresar al Heat, aunque dejó claro que tenía una condición.

"Me hubiese encantado quedarme en Miami también, pero al final del día, tengo que ir a donde me quieran y valoren", señaló.

En su mejor momento

Powell tenía motivos para imaginar un futuro a largo plazo dentro del Heat, luego de producir la mejor temporada de su carrera. En la campaña 2025-2026 de la NBA, el jugador promedió 21.7 puntos por juego, 3.5 rebotes y 2.5 asistencias, al mismo tiempo en que obtuvo su primera invitación al Juego de Estrellas.

Su eficiencia para anotar y capacidad para hacer daño desde el perímetro lo convirtieron en una pieza esencial en la ofensiva de Miami. Y la posibilidad de añadir a Antetokounmpo a la ecuación parecía solidificar la opción de retenerlo.

Sin embargo, la carrera por hacerse de los servicios del griego hizo que el Heat cambiara su estructura salarial, mientras que las transacciones posteriores limitaron aún más sus alternativas.

Al final, terminaron impidiendo que Miami pudiera hacerle una oferta a Powell, por lo menos del tipo que esperaría un jugador fresco de una temporada de All-Star.

No obstante, la frustración de Powell se centra en lo que ocurrió después.

Desde su perspectiva, el Heat pudo haber explorado otros cambios o movimientos para reducir los gastos y de esa forma crear espacio para él. En su lugar, asegura que el equipo nunca abrió negociaciones y esperaban que considerara un contrato muy por debajo de sus expectativas.