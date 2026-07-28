Miami Heat apunta a DeMar DeRozan y también sigue de cerca a Klay Thompson

El veterano DeMar DeRozan, de los Kings de Sacramento, calienta antes de un juego contra los Suns de Phoenix, el 13 de abril de 2025.

El Miami Heat continúa moviéndose en el mercado de la NBA con el objetivo de reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026-2027. De acuerdo con ESPN, la franquicia de Florida figura entre los principales equipos interesados en fichar al alero DeMar DeRozan, quien actualmente es agente libre tras ser cortado por los Sacramento Kings.

Los Heat compiten con los Cleveland Cavaliers y los Denver Nuggets por hacerse con los servicios del seis veces All-Star. DeRozan, que cumplirá 37 años en agosto, viene de disputar 77 partidos con Sacramento, en los que promedió 18,4 puntos, 4,1 asistencias y 2,9 rebotes, manteniéndose como una pieza ofensiva de gran consistencia.

Pero el interés de Miami no termina ahí. Según el periodista Shams Charania, la organización también forma parte del grupo de equipos que monitorean la situación de Klay Thompson. El escolta aún tiene un año de contrato con los Dallas Mavericks por 17,5 millones de dólares, aunque los Heat estarían dispuestos a adquirirlo mediante un traspaso o incorporarlo como agente libre en caso de que Dallas acuerde su rescisión.

Thompson, de 36 años, tuvo un rol principalmente como suplente la pasada campaña. En 69 encuentros registró 11,7 puntos por partido y lanzó para un 38,3 % en triples, además de iniciar únicamente ocho compromisos.

Cabe recordar que Miami también fue uno de los equipos que exploró la posibilidad de incorporar a LeBron James antes de que la estrella decidiera firmar con los Philadelphia 76ers.

Con DeRozan y Thompson en el radar, el Heat deja claro que sigue buscando incorporar experiencia, liderazgo y capacidad anotadora para fortalecer un plantel que aspira a volver a competir por los primeros puestos de la Conferencia Este.