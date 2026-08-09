domingo 9  de  agosto 2026
Baloncesto

Tyler Herro, de exjugador del Heat a nueva figura de los Bucks

Tyler Herro dejó al Miami Heat para regresar a Milwaukee, su ciudad natal, y convertirse en una pieza clave de los nuevos Bucks tras el traspaso de Giannis Antetokounmpo

Tyler Herro, del Heat de Miami, reacciona tras finalizar una jugada en un partido contra los Wizards de Washington, el 31 de marzo de 2025.

Tyler Herro, del Heat de Miami, reacciona tras finalizar una jugada en un partido contra los Wizards de Washington, el 31 de marzo de 2025.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Tyler Herro comienza una nueva etapa en la NBA con una motivación especial: volver a casa. El escolta de 26 años dejó atrás sus primeras siete temporadas con el Miami Heat para convertirse en jugador de los Milwaukee Bucks, el equipo de la ciudad donde nació y creció.

Herro llegó a Milwaukee como parte del multimillonario movimiento que llevó a Giannis Antetokounmpo al Heat. Sin embargo, más allá de ser una de las piezas principales de la operación, el jugador ve su llegada a los Bucks como una oportunidad para comenzar prácticamente desde cero.

Lee además
Sandy Alcántara #22 de los Miami Marlins saluda al público tras convertirse en el líder de la franquicia de los Marlins en entradas lanzadas durante la tercera entrada del partido contra los Los Angeles Angels en el loanDepot Park el 8 de agosto de 2026 en Miami, Florida. 
Béisbol

Sandy Alcántara hace historia con los Marlins
Jugadores del Inter Miami (izquierda) y del Monterrey permanecen en el campo durante un homenaje a Jorge Messi, padre y agente de Lionel Messi, antes del partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 entre el Inter Miami CF y el Monterrey en el Nu Stadium de Miami
Fútbol

Inter Miami y De Paul se vuelcan con Messi tras la muerte de su padre

“Realmente no estoy preocupado por eso ahora mismo”, dijo Herro al ser consultado por su situación contractual durante un campamento de baloncesto para jóvenes. El escolta tiene un año más de contrato y podría convertirse en agente libre sin restricciones después de la temporada 2026-27 si no alcanza una extensión.

El cambio supone un giro importante para un jugador que se convirtió en una de las caras conocidas del Heat. Herro pasó siete años en Miami, fue elegido All-Star en 2025 y llegó a promediar más de 20 puntos por partido durante cinco temporadas consecutivas.

Ahora regresa a Milwaukee, donde creció apoyando a los Bucks y asistió a Whitnall High School, en Greenfield. El nuevo jugador del conjunto de Wisconsin reconoce que vestir la camiseta de su equipo de infancia aumenta su motivación.

“Probablemente tengo la mayor motivación que he tenido en mi carrera al venir a Milwaukee”, aseguró.

Herro también recordó a varios de los jugadores que admiró mientras crecía siguiendo a los Bucks, entre ellos T.J. Ford, Michael Redd, Andrew Bogut, Monta Ellis, Brandon Jennings y, posteriormente, Giannis Antetokounmpo.

La llegada de Herro se produce en un momento de profunda transformación para Milwaukee. Los Bucks terminaron la pasada temporada con récord de 32-50 y quedaron fuera de los playoffs, poniendo fin a una racha de nueve apariciones consecutivas en la postemporada. Además, el equipo perdió a Antetokounmpo, el jugador más importante de la historia reciente de la franquicia.

El nuevo entrenador, Taylor Jenkins, tendrá la misión de construir un equipo prácticamente nuevo y Herro será una de las piezas sobre las que recaerá buena parte de la responsabilidad ofensiva.

El escolta espera dejar atrás una temporada 2025-26 marcada por las lesiones, en la que solamente pudo disputar 33 partidos. Ahora pretende recuperar su mejor nivel y ayudar a que los Bucks desafíen los pronósticos que los colocan entre los equipos con mayores dudas de cara a la próxima campaña.

“Obviamente habrá gente que probablemente piense que no vamos a ganar muchos partidos, pero nosotros pensamos todo lo contrario. Queremos ganar tantos partidos como sea posible y establecer una cultura desde el primer día”, afirmó.

Después de convertirse en un referente del Heat y vivir sus primeros años de carrera en Miami, Herro vuelve a sus raíces con un objetivo claro: demostrar que puede ser una de las caras de la nueva generación de los Bucks.

Temas
Te puede interesar

La transformación de los Marlins

Infantino recibe respaldo de Sudamérica y México en plena crisis por su proyecto de inversión privada

Legado de Andrés Contreras crece junto al pádel en Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vecinos de diferentes sectores de la capital cubana salieron a protesta  por los apagones de más de 30 horas, la escasez y el deterioro de los servicios básicos. video
INVESTIGACIÓN

Red de corrupción traza la ruta de millones de barriles de petróleo para Cuba que no llegaron

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de It Ends With Us en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.
CELEBRIDADES

Blake Lively comparte imágenes de su familia con Ryan Reynolds

Manny Cid, subdirector de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Negocios Locales del Departamento de Adquisiciones Estratégicas de Miami-Dade
RECURSOS DISPONIBLES

Miami-Dade apuesta ser socio de pequeños negocios con créditos, contratos y asistencia

Gerardo González recibe a nombre del pueblo de Morón el Premio Pedro Luis Boitel 2026
CUBA

Valiente pueblo de Morón recibe en Miami Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2026

Buscan a hombre de 84 años desaparecido en Miami
PERSONA DESAPARECIDA

Buscan a hombre de 84 años desaparecido en Miami

Te puede interesar

Tony Díaz, candidato al escaño del Distrito 113 de la Cámara, conversa con el periodista César Menéndez.
ELECCIONES 2026

Tony Díaz: "Florida no está en venta", el Distrito 113 necesita voz

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El coronel en retiro Emilio González, exdirector de USCIS, de Aviación de Miami-Dade y exadministrador de Miami, entre otros cargos
CUESTIONAMIENTOS

Emilio González advierte sobre rumbo político y rechaza nuevo bono de Miami

Rabat, Marruecos.

Marruecos: Una guia de viaje por ciudades y paisajes eternos

Manny Cid, subdirector de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Negocios Locales del Departamento de Adquisiciones Estratégicas de Miami-Dade
RECURSOS DISPONIBLES

Miami-Dade apuesta ser socio de pequeños negocios con créditos, contratos y asistencia

Gerardo González recibe a nombre del pueblo de Morón el Premio Pedro Luis Boitel 2026
CUBA

Valiente pueblo de Morón recibe en Miami Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2026