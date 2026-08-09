Tyler Herro, de exjugador del Heat a nueva figura de los Bucks

Tyler Herro, del Heat de Miami, reacciona tras finalizar una jugada en un partido contra los Wizards de Washington, el 31 de marzo de 2025.

Tyler Herro comienza una nueva etapa en la NBA con una motivación especial: volver a casa. El escolta de 26 años dejó atrás sus primeras siete temporadas con el Miami Heat para convertirse en jugador de los Milwaukee Bucks, el equipo de la ciudad donde nació y creció.

Herro llegó a Milwaukee como parte del multimillonario movimiento que llevó a Giannis Antetokounmpo al Heat. Sin embargo, más allá de ser una de las piezas principales de la operación, el jugador ve su llegada a los Bucks como una oportunidad para comenzar prácticamente desde cero.

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“Realmente no estoy preocupado por eso ahora mismo”, dijo Herro al ser consultado por su situación contractual durante un campamento de baloncesto para jóvenes. El escolta tiene un año más de contrato y podría convertirse en agente libre sin restricciones después de la temporada 2026-27 si no alcanza una extensión.

El cambio supone un giro importante para un jugador que se convirtió en una de las caras conocidas del Heat. Herro pasó siete años en Miami, fue elegido All-Star en 2025 y llegó a promediar más de 20 puntos por partido durante cinco temporadas consecutivas.

Ahora regresa a Milwaukee, donde creció apoyando a los Bucks y asistió a Whitnall High School, en Greenfield. El nuevo jugador del conjunto de Wisconsin reconoce que vestir la camiseta de su equipo de infancia aumenta su motivación.

“Probablemente tengo la mayor motivación que he tenido en mi carrera al venir a Milwaukee”, aseguró.

Herro también recordó a varios de los jugadores que admiró mientras crecía siguiendo a los Bucks, entre ellos T.J. Ford, Michael Redd, Andrew Bogut, Monta Ellis, Brandon Jennings y, posteriormente, Giannis Antetokounmpo.

La llegada de Herro se produce en un momento de profunda transformación para Milwaukee. Los Bucks terminaron la pasada temporada con récord de 32-50 y quedaron fuera de los playoffs, poniendo fin a una racha de nueve apariciones consecutivas en la postemporada. Además, el equipo perdió a Antetokounmpo, el jugador más importante de la historia reciente de la franquicia.

El nuevo entrenador, Taylor Jenkins, tendrá la misión de construir un equipo prácticamente nuevo y Herro será una de las piezas sobre las que recaerá buena parte de la responsabilidad ofensiva.

El escolta espera dejar atrás una temporada 2025-26 marcada por las lesiones, en la que solamente pudo disputar 33 partidos. Ahora pretende recuperar su mejor nivel y ayudar a que los Bucks desafíen los pronósticos que los colocan entre los equipos con mayores dudas de cara a la próxima campaña.

“Obviamente habrá gente que probablemente piense que no vamos a ganar muchos partidos, pero nosotros pensamos todo lo contrario. Queremos ganar tantos partidos como sea posible y establecer una cultura desde el primer día”, afirmó.

Después de convertirse en un referente del Heat y vivir sus primeros años de carrera en Miami, Herro vuelve a sus raíces con un objetivo claro: demostrar que puede ser una de las caras de la nueva generación de los Bucks.