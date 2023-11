Exjugador del Inter Miami queda fuera de la convocatoria venezolana

Josef Martínez no recibió una renovación de contrato por parte del Inter Miami, que se quedó fuera de los más recientes playoffs de la MLS.

Martínez, de 30 años, no fue tomado en cuenta por Batista, quien no ofreció razones para excluirlo. El atacante no renovará contrato con el Inter Miami y ha tenido un desempeño discreto con la selección. Su ausencia podría estar vinculada a que tiene casi un mes sin actividad luego de que el equipo estadounidense se quedó fuera de los playoffs de la MLS.