Exjugadores de Jeff Hafley elogian al nuevo entrenador de los Dolphins

El nuevo entrenador de los Dolphins de Miami, Jeff Hafley, en ese momento con los Boston College Eagles, observa durante el segundo cuarto de un juego contra los Syracuse Orange en el JMA Wireless Dome, el 3 de noviembre de 2023.

Cuando los Dolphins de Miami nombraron a Jeff Hafley como su nuevo entrenador principal, en sustitución de Mike McDaniel , los fanáticos del combinado del sur de la Florida sintieron la obligación de hacer su tarea y repasar la hoja de vida del instructor, que se centra particularmente en su trabajo con el Boston College , donde ocupó el mismo puesto durante cuatro temporadas, antes de dar el salto a la NFL para convertirse en el coordinador defensivo de los Packers de Green Bay.

Si bien muchos arrugaron la cara tras ver el récord de Hafley a nivel colegial, su experiencia liderando el programa puede haber sido lo que llamó más la atención del alto mando de los Dolphins para darle la oportunidad por encima de otros entrenadores de primer año en la máxima categoría del fútbol americano.

Fútbol Americano Jeff Hafley liderará la reestructuración defensiva de los Miami Dolphins en la era post Mike McDaniel

Bajo el mando de McDaniel, Miami recibió con frecuencia la calificación de un "equipo suave". Fue una etiqueta que acompañó a los Dolphins durante las últimas cuatro campañas y de la cual nunca pudieron librarse.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NFL (@nfl)

Pero si el receptor abierto Lewis Bond, quien jugó para Hafley en Boston, tiene razón, entonces la fanaticada de Miami no tendrá que volver a preocuparse por esa acusación.

"Es alta intensidad", aseguró Bond en declaraciones recientes para SI.com. "Es una mente defensiva, así que no era bueno si la defensa se veía mal, pero nosotros nos encargamos de ello cuando él era el coach. La competencia. Hicimos muchos uno contra uno. Competíamos durante toda la práctica".

Por su parte, el tacle ofensivo Jude Bowery, quien también trabajó bajo las órdenes de Hafley en Boston, se encargó de ratificar la intensidad con la que suele laborar el nuevo entrenador principal de los Dolphins.

"Simplemente los períodos competitivos", expresó Bowery al ser consultado por lo que más destacaba de las sesiones de práctica de Hafley.

"Un coach de los jugadores"

Los comentarios de sus exjugadores respaldan las declaraciones del propio instructor durante su rueda de prensa introductoria con Miami, en la que dejó claro que quería jugadores duros que jugaran con alta intensidad.

"Es un coach de los jugadores. Me encantó jugar para él. Es un entrenador que disfruté desde el momento en el que lo conocí y todavía lo hago. Siempre respalda a sus jugadores y eso es algo grande para mí", cerró Bond.