martes 20  de  enero 2026
Fútbol Americano

Jeff Hafley liderará la reestructuración defensiva de los Miami Dolphins en la era post Mike McDaniel

Los Miami Dolphins contrataron a Jeff Hafley como nuevo head coach con contrato de cinco años, iniciando una reestructuración clave rumbo a 2026

El entrenador Jeff Hafley de los Boston College Eagles observa durante el segundo cuarto contra los Syracuse Orange en el JMA Wireless Dome el 3 de noviembre de 2023 en Syracuse, Nueva York.&nbsp;

Bryan M. Bennett/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Dolphins anunciaron este lunes la contratación de Jeff Hafley como su nuevo head coach, iniciando una nueva etapa tras dos temporadas consecutivas sin clasificar a los playoffs.

Según informó Adam Schefter de ESPN, Hafley firmará un contrato por cinco años con la franquicia de la NFL.

De coordinador defensivo a entrenador en jefe en los Dolphins

Hafley, de 46 años, llega procedente de los Green Bay Packers, donde se desempeñó como coordinador defensivo desde 2024. Bajo su dirección, la defensa de Green Bay mostró una mejora notable y se ubicó novena en EPA defensivo por jugada durante las últimas dos temporadas, una métrica avanzada clave para evaluar rendimiento.

Antes de su etapa en la NFL, Hafley fue entrenador en jefe de Boston College entre 2020 y 2023, experiencia que reforzó su perfil como líder de vestuario y desarrollador de talento.

Reemplazo de Mike McDaniel

En Miami, Hafley toma el lugar de Mike McDaniel, despedido tras no lograr la clasificación a postemporada por segundo año consecutivo. Los Dolphins no ganan un partido de playoffs desde la temporada 2000, una sequía que la directiva busca cortar con este nuevo proyecto.

Un equipo con múltiples incógnitas

Los Dolphins llegan a la temporada baja de 2026 con serios desafíos. El equipo terminó 25º en puntos anotados y 24º en puntos permitidos, reflejo de problemas tanto ofensivos como defensivos.

Aunque aún no está definido quién será el coordinador ofensivo, la llegada de Hafley apunta a una mejora inmediata del costado defensivo, uno de los principales puntos débiles del equipo en las últimas campañas.

Reencuentro con la directiva de Green Bay

La contratación de Hafley se produce dos semanas después de que Miami incorporara como nuevo gerente general a Jon-Eric Sullivan, exejecutivo de los Packers. Ambos tendrán la responsabilidad de reestructurar el plantel y definir el rumbo de la franquicia.

El futuro de Tua Tagovailoa, en el aire

Uno de los temas centrales será la situación del quarterback Tua Tagovailoa. El pasador fue enviado a la banca en las últimas semanas de la temporada 2025 y recientemente manifestó que vería con buenos ojos un nuevo comienzo en otro equipo.

Sin embargo, Tagovailoa firmó en 2024 una extensión de contrato por cuatro años, y su salida representaría un impacto de 99.2 millones de dólares en dinero muerto, lo que complica cualquier decisión a corto plazo.

Con Jeff Hafley al mando, los Dolphins apuestan por orden defensivo, disciplina y un cambio de identidad, con la esperanza de volver a ser protagonistas en la NFL.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

