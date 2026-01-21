Coordinador defensivo de los Dolphins genera interés de otros equipos como entrenador principal

El mariscal de campo Drake Maye (centro), de los Patriots de Nueva Inglaterra, busca pasar el balón en un partido contra los Dolphins de Miami en el Hard Rock Stadium, el 14 de septiembre de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Los Dolphins de Miami encontraron a su nuevo entrenador principal tras el despido de Mike McDaniel , pero eso no quiere decir que se acabaron los movimientos en el cuerpo técnico del combinado. De acuerdo a reportes recientes, existe la posibilidad de que los residentes del sur de la Florida puedan perder a por lo menos uno de sus miembros.

Se trata del coordinador defensivo Anthony Weaver , quien continúa generando interés en la NFL como posible entrenador principal. Según información de distintos medios, Weaver recibirá segundas entrevistas para la posición con los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh esta semana.

De igual forma, también se pudo conocer que el coach de los Dolphins se encuentra en la lista inicial de candidatos que tendrían los Bills de Búfalo para reemplazar al recién cesanteado Sean McDermott.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Dolphins (@miamidolphins)

En el caso de que Weaver consiga un trabajo como instructor principal en algún otro lado mientras esté bajo contrato con Miami, los Dolphins recibirían dos selecciones compensatorias de la tercera ronda del Draft (una este año y la otra en 2027) como parte de la "Regla Rooney".

¿Hogar dulce hogar?

Los Ravens están en busca de un nuevo entrenador luego de que despidieran a John Harbaugh, quien estuvo en la posición durante las últimas 18 campañas. En caso de ser contratado por esta organización, podría decirse que Weaver estaría volviendo a casa, luego de haber sido jugador e instructor con Baltimore en el pasado.

De hecho, Weaver se encontraba trabajando con los Ravens cuando fue contratado por los Dolphins en 2024.

Por otro lado, el exjugador no tiene lazos pasados con los Steelers, pero Pittsburgh cuenta con un historial de apostar por coordinadores defensivos sin previa experiencia como coaches principales en la NFL. Ejemplos de ello son Chuck Noll, Bill Cowher (coach de equipos especiales) y Mike Tomlin.

Mientras tanto, Weaver también tiene experiencia previa con los Bills. Fue coach de la línea defensiva con ellos en 2013, antes de unirse a los Browns de Cleveland en 2014 como parte de un staff con nombres familiares como Kyle Shanahan, McDaniel y Jeff Hafley.

Baltimore, Pittsburgh y Búfalo están entre los seis equipos actuales con vacantes en el puesto de "head coach", junto con Arizona, Cleveland y Las Vegas.