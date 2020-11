Expareja de Maradona denuncia que le impidieron ingresar al velatorio

"Me dijeron que venga a las 7 de la mañana cuando venga (sic) toda la gente", se quejó llorando ante la prensa.

Los enfrentamientos entre las exparejas de Maradona y las desavenencias entre sus hijos han sido una constante en los últimos años con desacuerdos usualmente ventilados a través de redes sociales y canales de televisión.

"Dicen que Claudia (Villafañe, exesposa de Maradona) no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver", afirmó Oliva en diálogo con el canal TNr.

"Me duele que no me dejen entrar, no dejándome entrar también le hacen daño a Diego. Soy la última mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver. Toda la maldad que hacen, se paga", bramó la joven, de 30 años.

Uno de los últimos deseos de Maradona había sido reunir a sus hijos para su cumpleaños 60, el pasado 30 de octubre, algo que no pudo concretar.

Pocos días después fue internado de urgencia y se le detectó un hematoma en la cabeza de cuya extirpación se recuperaba cuando lo sorprendió un paro cardíaco el miércoles.

