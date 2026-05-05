martes 5  de  mayo 2026
Baloncesto

Victor Wembanyama rompe récord histórico de tapones en playoffs NBA y apunta a otra marca legendaria

Victor Wembanyama establece récord de 12 tapones en playoffs NBA y ahora va por la histórica marca absoluta de bloqueos en un partido.

Rudy Gobert #27 de los Minnesota Timberwolves se enfrenta a Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs durante el primer cuarto

Rudy Gobert #27 de los Minnesota Timberwolves se enfrenta a Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs durante el primer cuarto

Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El fenómeno francés Victor Wembanyama sigue haciendo historia en la NBA. Esta vez, el pívot de los San Antonio Spurs estableció un nuevo récord de tapones en un partido de playoffs con 12 bloqueos, aunque su equipo cayó 104-102 ante los Minnesota Timberwolves.

El joven de 22 años superó una marca que compartían leyendas como Mark Eaton, Hakeem Olajuwon y Andrew Bynum, todos con 10 tapones en postemporada.

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El francés firmó un triple-doble poco habitual: 11 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y 12 tapones, demostrando por qué es considerado el mayor talento generacional desde LeBron James.

Sin embargo, su rendimiento ofensivo dejó dudas: apenas 5 de 17 en tiros de campo y 0 de 8 en triples. El propio Wembanyama asumió la responsabilidad tras el partido:

“Es mi responsabilidad. No me sentí bien ofensivamente y el equipo depende de mí en esos momentos”.

Un duelo defensivo de alto nivel

Desde el inicio, Wembanyama impuso condiciones junto a su compatriota Rudy Gobert, protagonizando una batalla defensiva intensa que marcó el ritmo del encuentro.

El récord llegó con su undécimo tapón, bloqueando un intento de Anthony Edwards en un momento clave del último cuarto.

¿Puede romper el récord absoluto?

Más allá de los playoffs, la gran pregunta ahora es si Wembanyama puede ir por el récord histórico de tapones en un solo partido de la NBA.

Ese registro pertenece a Elmore Smith, quien logró 17 bloqueos en 1973, una marca que sigue vigente desde que la liga comenzó a registrar esta estadística.

Wembanyama quedó a solo 5 tapones de igualar esa cifra, lo que abre el debate: con su impacto defensivo y evolución constante, ¿cuánto tiempo pasará antes de que rompa también ese récord?

Mentalidad de mejora

A pesar del logro individual, el francés dejó claro que su foco está en el equipo:

“Tenemos que ser mejores y lo vamos a hacer en las próximas 48 horas”.

Con los Spurs en desventaja en la serie, el reto inmediato es competir… pero el futuro sugiere algo más grande: Wembanyama no solo rompe récords, los persigue todos.

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