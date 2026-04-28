martes 28  de  abril 2026
BALONCESTO

Exjugador de la NBA se declara culpable en caso de apuestas deportivas

Damon Jones, quien además de haber jugado en la NBA también sirvió como entrenador asistente en el circuito, había negado las acusaciones en un inicio

El exjugador de la NBA, Damon Jones, abandona una corte federal en Nueva York, el 28 de abril de 2026.

El exjugador de la NBA, Damon Jones, abandona una corte federal en Nueva York, el 28 de abril de 2026.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El exjugador y exentrenador asistente de la NBA, Damon Jones, se declaró culpable de cargos relacionados con apuestas deportivas, informó la prensa estadounidense este martes, en la primera condena de un escándalo que ha sacudido al baloncesto de élite en Estados Unidos.

Jones, de 49 años, fue acusado por su supuesto papel en un esquema que, según los fiscales, proporcionó información privilegiada a apostadores sobre lesiones y ausencias en partidos de la NBA entre diciembre de 2022 y marzo de 2024.

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Jones negó inicialmente las acusaciones, pero se declaró culpable de un único cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en un tribunal de Nueva York.

La sentencia está programada para enero de 2027.

"Quisiera pedir disculpas sinceras al tribunal, a mi familia, a mis colegas y también a la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA)", dijo durante la audiencia, según la prensa estadounidense.

El exbasquetbolista es el primero de seis imputados en declararse culpable en el caso, que incluye al base del Heat de Miami, Terry Rozier.

Los fiscales federales planean presentar más cargos contra Rozier, por considerar que "solicitó y aceptó un soborno", informó The New York Times.

Se esperaba que Jones se declarara culpable más tarde este martes en un segundo caso independiente relacionado con una red nacional de partidas de póquer amañadas y vinculadas a la mafia.

Alrededor de 30 personas participaron en el esquema, que empleaba equipos de engaño altamente sofisticados, incluidas mesas de rayos X.

Jones supuestamente usó su fama para atraer a las víctimas.

Modesta trayectoria

El exbasquetbolista tuvo una discreta carrera como jugador en once equipos diferentes de la liga de baloncesto norteamericana, en particular los Cavaliers de Cleveland entre 2005 y 2008, donde jugó junto al cuatro veces campeón de la NBA, "King" James.

Después se convirtió en entrenador asistente. Trabajó de nuevo para los Cavaliers de 2016 a 2018 durante la segunda etapa de James en Ohio.

Jones fue el entrenador personal del astro estadounidense durante la temporada 2022–2023, luego de que la estrella se uniera a los Lakers, aunque sin estar empleado por el equipo.

FUENTE: AFP

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