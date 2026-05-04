lunes 4  de  mayo 2026
Baloncesto

Pistons completan histórica remontada y Cavaliers avanzan a semifinales del Este de NBA

Los Pistons logran histórica remontada ante Magic y Cavaliers eliminan a Raptors en el Juego 7 para avanzar a semifinales de la NBA 2026.

Cade Cunningham #2 de los Detroit Pistons lanza a canasta contra Jalen Suggs #4 del Orlando Magic durante el primer cuarto del séptimo partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA en el Little Caesars Arena el 3 de mayo de 2026 en Detroit, Michigan.&nbsp;

Cade Cunningham #2 de los Detroit Pistons lanza a canasta contra Jalen Suggs #4 del Orlando Magic durante el primer cuarto del séptimo partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA en el Little Caesars Arena el 3 de mayo de 2026 en Detroit, Michigan. 

Nic Antaya/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Detroit Pistons firmaron una de las remontadas más improbables en la historia reciente de los playoffs de la NBA tras vencer 116-94 al Orlando Magic en el séptimo partido y avanzar a semifinales de la Conferencia Este.

El equipo liderado por Cade Cunningham, autor de 32 puntos y 12 asistencias, logró revertir una serie que perdía 3-1, convirtiéndose en apenas el decimoquinto equipo en lograr esta hazaña.

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Detroit, que no ganaba una serie de playoffs desde 2008, mostró carácter tras sobrevivir a un dramático sexto partido en el que Orlando dejó escapar una ventaja de 24 puntos. En el duelo decisivo, Tobias Harris aportó 30 puntos para sellar el pase.

Por el Magic, Paolo Banchero brilló con 38 puntos, aunque la ausencia del lesionado Franz Wagner volvió a pesar.

“Se siente bien haber hecho nuestro trabajo… hemos crecido mucho gracias a esta serie”, afirmó Cunningham tras la victoria.

Cavaliers imponen su jerarquía y eliminan a Raptors

En el otro séptimo juego del domingo, los Cleveland Cavaliers derrotaron 114-102 a los Toronto Raptors para avanzar por tercer año consecutivo a las semifinales del Este.

Aunque Donovan Mitchell (22 puntos) y James Harden (18) lideraron el ataque, el gran protagonista fue Jarrett Allen, quien dominó la pintura con 22 puntos, 19 rebotes y 3 tapones.

Allen fue determinante en el tercer cuarto, donde impulsó el parcial que rompió el partido.

“Energía y esfuerzo… eso es lo que gana los partidos. No era nuestra hora aún”, declaró el pívot tras su actuación.

Por Toronto, Scottie Barnes sumó 24 puntos y RJ Barrett añadió 23, en una serie en la que compitieron pese a múltiples bajas.

Semifinales de conferencia definidas

Con la primera ronda finalizada, los cruces de semifinales quedaron establecidos:

Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers

New York Knicks vs Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers

Además, los Timberwolves recibieron una noticia positiva con la posible reaparición de Anthony Edwards, quien figura como “cuestionable” tras su lesión de rodilla.

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